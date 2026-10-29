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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

The Rapants, Artista do Ano nos Premios PALCO 2026

A Fundación Paideia recibe o recoñecemento como Persoa do Ano e o festival Surfing the Lérez gaña por segundo ano consecutivo o premio á excelencia na experiencia do público

Adriana Quesada
Adriana Quesada
29/10/2026 16:49
The Rapants durante la presentación de ‘Rapants Club’ en el Multiusos Fontes do Sar
The Rapants, banda de Muros, recibirá o premio a Artista do Ano nos Premios PALCO 2026, que tamén distinguen á Fundación Paideia e ao festival Surfing the Lérez
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The Rapants, a banda de Muros, foi elixida Artista do Ano 2026 nos Premios PALCO, os galardóns da industria musical galega organizados pola Asociación Galega das Empresas Musicais (AGEM) coa Xunta de Galicia. A organización destaca a súa capacidade para conectar co público e mobilizar milleiros de persoas, así como o éxito de iniciativas como The Rapants Club e o concerto no Multiusos Fontes do Sar.

Na categoría de Persoa do Ano, o recoñecemento recae na Fundación Paideia polo seu labor de formación, acompañamento e profesionalización de artistas e proxectos emerxentes. Pola súa banda, o público elixiu o festival pontevedrés Surfing the Lérez como gañador do premio á excelencia na experiencia do público, que consegue por segundo ano consecutivo.

Os premios darán a coñecer o resto dos galardoados na gala do martes 3 de novembro na Sala Capitol de Santiago. Entre os finalistas figuran varios proxectos vinculados a The Rapants, como o seu equipo na categoría de mellor posta en escena, Ricardo Barroso en implementación de son, Álvaro Moreno en deseño de iluminación e o videoclip de 'Non sei como'.

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The Rapants durante la presentación de ‘Rapants Club’ en el Multiusos Fontes do Sar

The Rapants, Artista do Ano nos Premios PALCO 2026
Adriana Quesada