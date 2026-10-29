The Rapants, Artista do Ano nos Premios PALCO 2026
A Fundación Paideia recibe o recoñecemento como Persoa do Ano e o festival Surfing the Lérez gaña por segundo ano consecutivo o premio á excelencia na experiencia do público
The Rapants, a banda de Muros, foi elixida Artista do Ano 2026 nos Premios PALCO, os galardóns da industria musical galega organizados pola Asociación Galega das Empresas Musicais (AGEM) coa Xunta de Galicia. A organización destaca a súa capacidade para conectar co público e mobilizar milleiros de persoas, así como o éxito de iniciativas como The Rapants Club e o concerto no Multiusos Fontes do Sar.
Na categoría de Persoa do Ano, o recoñecemento recae na Fundación Paideia polo seu labor de formación, acompañamento e profesionalización de artistas e proxectos emerxentes. Pola súa banda, o público elixiu o festival pontevedrés Surfing the Lérez como gañador do premio á excelencia na experiencia do público, que consegue por segundo ano consecutivo.
Os premios darán a coñecer o resto dos galardoados na gala do martes 3 de novembro na Sala Capitol de Santiago. Entre os finalistas figuran varios proxectos vinculados a The Rapants, como o seu equipo na categoría de mellor posta en escena, Ricardo Barroso en implementación de son, Álvaro Moreno en deseño de iluminación e o videoclip de 'Non sei como'.