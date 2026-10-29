Santiago reúne a 18 especialistas en inteligencia artificial y desarrollo web en el DevFest 2026

El DevFest Santiago de Compostela 2026 reunirá en la ETSE de la USC a 18 ponentes para abordar los avances en inteligencia artificial y desarrollo web Archivo

El DevFest Santiago de Compostela 2026 reunirá los próximos 4 y 5 de noviembre a profesionales y desarrolladores del ámbito tecnológico en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). El encuentro, de acceso gratuito previo registro, contará con 18 ponentes y un programa de 17 charlas y una mesa redonda centradas en la inteligencia artificial y el desarrollo web.

Entre las propuestas de esta edición figura la presentación de MathWrite y MathWrite Notes, dos aplicaciones creadas por Andrés Osorio, estudiante de la USC, que convierten apuntes manuscritos en código LaTeX y que, según la organización, superan conjuntamente los 30.000 usuarios. También participará Auria Technologies, el equipo de Formula Student AI de la Universidade de Vigo, que mostrará el monoplaza autónomo con el que competirá en el circuito británico de Silverstone.

La USC destinará 200.000 euros a mantener la actividad de investigadores sénior jubilados Más información

El programa abordará además las aplicaciones de la inteligencia artificial en distintos ámbitos. Carlos Mota, Google Developer Expert en Android y organizador del GDG Coimbra, hablará sobre Android XR y accesibilidad mediante lengua de signos. Otros ponentes tratarán las oportunidades profesionales en la era de la IA y la creación de aplicaciones sin programar.

La cita incluirá asimismo una demostración en directo de Marc Rodríguez, de TripleAlpha, que construirá un agente de inteligencia artificial llamado 'Xacobe' sin escribir código.

Las sesiones se celebrarán el miércoles 4 de noviembre, de 16.00 a 20.15 horas, y el jueves 5, de 12.00 a 20.15 horas. El evento cuenta con el patrocinio de Raiola Networks, dinahosting, OSIX Tech y el Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento de la USC.