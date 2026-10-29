Santiago aporta cerca de 800 participantes al ensayo de la vacuna combinada contra la gripe y la covid

El ensayo clínico Combogal se desarrolla en hospitales de las siete áreas sanitarias gallegas y en siete centros comarcales

Más de 4.900 personas han participado en las primeras jornadas del ensayo clínico Combogal, que evalúa los beneficios de la vacunación combinada frente a gripe y a Covid de la población de 65 o más años de edad.

El ensayo comenzó el pasado 17 de octubre y se desarrolla durante cinco fines de semana consecutivos en todas las áreas sanitarias, en los hospitales de las siete ciudades y en los siete hospitales comarcales.

En el área de Santiago y Barbanza, se han registrado hasta ahora 583 participantes en el CHUS y 193 en el Hospital Comarcal de Barbanza.

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Desde el inicio del ensayo se han enviado mensajes SMS con información sobre esta iniciativa a la población seleccionada, unas 730.000 personas mayores de 65 años.

El objetivo de esta iniciativa es comprobar si una vacuna combinada frente a la gripe y la covid reduce el riesgo de hospitalización en personas mayores, así como las complicaciones y muertes asociadas a estas infecciones, en comparación con la administración simultánea de una vacuna antigripal de alta dosis y otra para la covid, en inyecciones separadas.

Las personas interesadas en participar en el ensayo pueden reservar cita a través de la aplicación Sergas Móbil o en el teléfono 900 842 217, operativo de 10.00 a 10.00 horas.