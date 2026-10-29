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Santiago de Compostela

Las revistas digitales de la USC superan los siete millones de descargas de artículos

La Librería Digital registró 1,1 millones de visitas desde enero, mientras que el portal de publicaciones científicas acumuló más de seis millones de visitas y 7,08 millones de descargas

Agencias
29/10/2026 18:30
La USC ofrece en acceso abierto y gratuito los artículos de las revistas científicas que publica en formato digital
La USC ofrece en acceso abierto y gratuito los artículos de las revistas científicas que publica en formato digital
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Librería Digital de la USC registró desde el 1 de enero de este año más de un millón de visitas y las descargas de artículos del Portal Digital de Revistas llegaron a siete millones, tal y como reflejan los datos difundidos este jueves por la institución, que destaca el "enorme volumen" de transferencia de conocimiento e investigación generado en la Universidad.

En concreto, la Librería Digital registró 1.100.000 visitas este año, con una media de 5.000 diarias y picos coyunturales de 15.000 en un mismo día. De los 1.700 títulos disponibles editados por la institución, impresos o digitales y distribuidos en 60 colecciones, un poco más de la mitad están en comunicación pública a través de acceso abierto gratuito, "lo que probablemente explica estos niveles de demanda", afirma el director de Ediciones de la USC, Juan L. Blanco Valdés.

En cuanto a la vertiente comercial, cada persona registrada en el portal hace una compra de 6,04 euros como promedio, en un global de 250 pedidos, "una cantidad nada despreciable si tenemos en cuenta la tremenda presión de Amazon en la venta online de libros", explica el director de Ediciones.

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Revistas

En cuanto a las revistas que la USC mantiene en su Portal Digital de Revistas, editadas todas ellas en formatos .pdf y .xml y acceso abierto gratuito, los datos evidencian que, para el mismo periodo, el portal registró 6.019.606 de visitas con un total de 7.085.965 de descargas de artículos.

Entre ellas, destacan algunas revistas como Innovación Educativa, Ágora. Papeles de Filosofía o Estudios Penales y Criminológicos, que pasan con mucho del medio millón de artículos descargados.

Para el director de Ediciones USC, "estos datos se traducen en un volumen de transferencia de investigación y conocimiento generado en la Universidad de enorme calado, que, además de alinear la propia institución, como universidad publica, en las exigencias de las directrices nacionales y europeas en materia de ciencia abierta, manifiestan el valor y dimensión de la editorial universitaria en términos de impacto, difusión e internacionalización de la investigación, la cultura y el conocimiento generados en la USC".

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