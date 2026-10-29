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Santiago de Compostela

A Real Filharmonía achega os contos de Grimm ao público infantil no Auditorio de Galicia

A compañía La Maquiné combina música de Maurice Ravel, monicreques e teatro xestual en cinco funcións, unha delas aberta ao público familiar o 31 de outubro

Redacción Santiago
29/10/2026 17:37
A Real Filharmonía de Galicia e La Maquiné colaboran por terceira vez nun espectáculo dirixido ao público infantil
A Real Filharmonía de Galicia e La Maquiné colaboran por terceira vez nun espectáculo dirixido ao público infantil
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A Real Filharmonía de Galicia volve achegar a música sinfónica ao público infantil con “O bosque de Grimm, un espectáculo da compañía teatral La Maquiné que convida a redescubrir a maxia dos contos clásicos a través da música de Maurice Ravel. A proposta contará cun total de cinco funcións, catro delas dirixidas a escolares e unha quinta aberta ao público familiar, que terá lugar o sábado 31 de outubro, ás 18.00 horas, no Auditorio de Galicia. 

Esta será a terceira colaboración entre a RFG e La Maquiné, compañía recoñecida pola súa capacidade para crear universos escénicos cheos de imaxinación e beleza. Os encontros anteriores, con “Parade, o Circo dos Valentes” e “Son Salvaxe”, tiveron unha excelente acollida entre o público infantil, que puido descubrir a música en directo a través de propostas escénicas sorprendentes. Con “O bosque de Grimm”, ambas as entidades volven apostar por unha experiencia que combina a forza da música coa capacidade evocadora das artes escénicas.

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Creado por Joaquín Casanova e Elisa Ramos, o espectáculo toma como punto de partida a suite 'Ma mère l’Oye' (Miña nai a Oca), de Maurice Ravel, inspirada no universo dos contos de fadas. A través da música, o teatro xestual, os monicreques e as proxeccións, o público percorre algúns dos relatos máis coñecidos da tradición popular, como Carapuchiña Vermella, Polgariño ou Brancaneves. Sen necesidade de palabras, a proposta constrúe unha narración visual na que os sons, os movementos e as imaxes dan vida a personaxes e paisaxes imaxinarias.

La Maquiné desenvolve un traballo escénico dirixido especialmente ao público novo, no que a linguaxe plástica, o xesto e a música ocupan un lugar central. A súa traxectoria inclúe o Premio Max 2014 ao mellor espectáculo infantil por “O bosque de Grimm”, así como outros recoñecementos que avalan a calidade artística dunha proposta que continúa a achegar os contos tradicionais ás novas xeracións desde unha mirada actual.

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