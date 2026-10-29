El centro comercial As Cancelas será punto de recogida de dorsales de la Carrera contra el Cáncer de Páncreas

La primera edición en Santiago de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas incluirá carrera, andaina y pruebas infantiles As Cancelas

El centro comercial As Cancelas colaborará con la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas como punto de recogida de dorsales para su primera edición en Santiago de Compostela, que se celebrará el domingo 22 de noviembre. Los participantes podrán recoger sus dorsales en el centro comercial los días previos a la prueba: el viernes 20 de noviembre, de 16.30 a 20.30 horas, y el sábado 21, de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

La jornada contará con diferentes modalidades para facilitar la participación de personas de distintas edades, entre ellas carrera, andaina y pruebas infantiles. La salida y la meta estarán situadas en el Estadio de Atletismo de la Universidad de Santiago, en el Campus Sur.

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El importe de las inscripciones se destinará íntegramente a la investigación del cáncer de páncreas, una iniciativa que busca contribuir al avance científico y dar visibilidad a esta enfermedad.

La prueba está promovida por ACANPAN (Asociación Cáncer de Páncreas), AESPANC (Asociación Española de Pancreatología) y AEG (Asociación Española de Gastroenterología), y organizada por la Federación Gallega de Atletismo con la colaboración del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).