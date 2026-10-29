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Santiago de Compostela

El centro comercial As Cancelas será punto de recogida de dorsales de la Carrera contra el Cáncer de Páncreas

Los participantes podrán recogerlos los días 20 y 21 de noviembre, antes de la prueba, que se celebrará el domingo 22

Redacción Santiago
29/10/2026 19:30
Interior del centro comercial As Cancelas
La primera edición en Santiago de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas incluirá carrera, andaina y pruebas infantiles
As Cancelas
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El centro comercial As Cancelas colaborará con la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas como punto de recogida de dorsales para su primera edición en Santiago de Compostela, que se celebrará el domingo 22 de noviembre. Los participantes podrán recoger sus dorsales en el centro comercial los días previos a la prueba: el viernes 20 de noviembre, de 16.30 a 20.30 horas, y el sábado 21, de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

La jornada contará con diferentes modalidades para facilitar la participación de personas de distintas edades, entre ellas carrera, andaina y pruebas infantiles. La salida y la meta estarán situadas en el Estadio de Atletismo de la Universidad de Santiago, en el Campus Sur.

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El importe de las inscripciones se destinará íntegramente a la investigación del cáncer de páncreas, una iniciativa que busca contribuir al avance científico y dar visibilidad a esta enfermedad.

La prueba está promovida por ACANPAN (Asociación Cáncer de Páncreas), AESPANC (Asociación Española de Pancreatología) y AEG (Asociación Española de Gastroenterología), y organizada por la Federación Gallega de Atletismo con la colaboración del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

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