Casino Santiago celebra Halloween con una noche temática llena de música, animación y sorpresas para sus clientes
Casino Santiago organizará el próximo 31 de octubre una celebración especial de Halloween con una propuesta de ocio diseñada para ofrecer una experiencia diferente a sus clientes en una de las noches más señaladas del año.
Para la ocasión, el casino contará con una ambientación temática inspirada en Halloween, música en directo con DJ, animación y diferentes propuestas dirigidas a fomentar la participación de los asistentes y crear un ambiente festivo durante toda la noche.
La programación incluirá también un cóctel especial de bienvenida, degustaciones dulces temáticas, un photocall para los asistentes y distintas dinámicas de interacción relacionadas con la temática de la fiesta.
Como uno de los momentos destacados de la noche, la programación incluirá un concurso de disfraces que contribuirá a reforzar el ambiente festivo y la participación de los asistentes.
Con esta iniciativa, Casino Santiago busca ofrecer una experiencia de entretenimiento original y reforzar su programación de ocio con una propuesta especial coincidiendo con la celebración de Halloween.