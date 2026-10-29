Casino Santiago celebra Halloween con una noche temática llena de música, animación y sorpresas para sus clientes

Una persona disfrazada en una fiesta de Halloween Javier Alborés

Casino Santiago organizará el próximo 31 de octubre una celebración especial de Halloween con una propuesta de ocio diseñada para ofrecer una experiencia diferente a sus clientes en una de las noches más señaladas del año.

Para la ocasión, el casino contará con una ambientación temática inspirada en Halloween, música en directo con DJ, animación y diferentes propuestas dirigidas a fomentar la participación de los asistentes y crear un ambiente festivo durante toda la noche.

La programación incluirá también un cóctel especial de bienvenida, degustaciones dulces temáticas, un photocall para los asistentes y distintas dinámicas de interacción relacionadas con la temática de la fiesta.

Como uno de los momentos destacados de la noche, la programación incluirá un concurso de disfraces que contribuirá a reforzar el ambiente festivo y la participación de los asistentes.

Con esta iniciativa, Casino Santiago busca ofrecer una experiencia de entretenimiento original y reforzar su programación de ocio con una propuesta especial coincidiendo con la celebración de Halloween.