Víctimas del Alvia avisan que Urda es "consecuencia de que en Angrois no se investigó correctamente"

Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, denuncia que la falta de responsabilidades y de investigaciones adecuadas impide extraer lecciones de tragedias ferroviarias EFE

El portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, avisa que el siniestro ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) "vuelve a ser consecuencia claramente de una cosa: que en Angrois no se investigó correctamente". "Europa dijo que se repitiera (la investigación) y los diferentes gobiernos se han negado", añade.

"Por respeto en Adamuz no hablamos, pero esto ya pasa de castaño oscuro", clama en declaraciones a Europa Press. Señala que "lo primero" es trasladar solidaridad a las víctimas, pero alerta de que, "desgraciadamente, cuando no hay responsabilidades ni técnicas ni penales ni políticas, al final, los accidentes vuelven a ocurrir".

Y es que "estas tragedias, que no son accidentes, son consecuencias de un Estado que con Angrois miró para otro lado, y con Adamuz está ocurriendo un poco lo mismo". "Tenemos el récord de accidentes de alta velocidad en el mundo", agrega.

"Con nuestra lucha en Europa salió una auditoría que decía, en 2019, que España no estaba cumpliendo la normativa de seguridad y no hacía los análisis de riesgos", recuerda Jesús Domínguez.

Tras lo ocurrido en siniestros como Angrois o Adamuz, "no se aprende porque no hay consecuencias", "no se investiga correctamente". "Pide Europa que se repita (la investigación) y no se hace". "Entonces, las cosas, desgraciadamente, se repiten", razona.

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El portavoz de las víctimas del Alvia siniestrado en Angrois en 2013, que dejó 80 fallecidos y más de un centenar de heridos, insiste en que "hay auditorías que dicen que no se hacen las normativas de seguridad y análisis de riesgo y aquí no pasa nada".

Exigen la dimisión de Puente

Además, Jesús Domínguez considera que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "lo que debería hacer directamente es dejar su cargo", "por supuesto". "Es el máximo responsable, lo que no quiere decir que sea su responsabilidad el accidente, y lo mínimo que puede hacer ahora es pedir perdón y dimitir"

También apunta a la "hipocresía" de Puente: "Cuando era el alcalde de Valladolid pidió una investigación técnica independiente en Europa para nosotros en el pleno del Ayuntamiento y cuando llega a ministro ni nos recibe".

"Ignorancia supina" hablar de error humano

"Por favor, a ver si aprendemos algo en este país: echar la culpa al error humano en un accidente de alta velocidad, de verdad, es una ignorancia supina", sentencia Domínguez.

"Los humanos se equivocan una de cada 500 o 1.000 veces, y nadie se subiría a un tren si cada mes tuviésemos un accidente con muertos. Se ponen barreras, sistemas que están preparados para que haya un accidente cada 10.000 millones de horas, con lo cual la tontería sobre un fallo humano o sobre si alguien dio la orden dice muy poco", concluye.