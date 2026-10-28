La USC destinará 200.000 euros a mantener la actividad de investigadores sénior jubilados

La rectora de la USC y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP firmaron en Santiago dos acuerdos para reforzar la actividad investigadora de la universidad Santi Alvite

La consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han firmado este miércoles dos convenios de colaboración para facilitar la continuidad de investigadores sénior y mejorar el equipamiento y las infraestructuras de los centros universitarios.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, han rubricado ambos acuerdos en el Museo de Historia Natural de Santiago, que buscan reforzar la capacidad investigadora de la institución académica y favorecer el desarrollo de proyectos científicos.

El convenio de talento sénior permitirá que investigadores con una larga trayectoria y experiencia puedan continuar desarrollando su actividad en la universidad, mientras que el acuerdo de equipamiento se destinará a dotar a los centros de los recursos necesarios para las nuevas técnicas de innovación docente y para adquirir infraestructuras singulares de investigación.

Crujeiras ha destacado la importancia de esta colaboración institucional y ha señalado que, aunque la universidad cuenta con talento, también necesita las infraestructuras adecuadas para desarrollar su actividad.

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En este sentido, ha defendido que ambos convenios inciden en los dos pilares de la universidad: las personas y los recursos materiales para impulsar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento.

Por su parte, Román Rodríguez ha subrayado que el acuerdo de talento sénior busca mantener a referentes del ámbito científico que, pese a encontrarse en una etapa avanzada de su carrera, pueden continuar contribuyendo al desarrollo universitario y científico de Galicia mediante proyectos de investigación.

El conselleiro ha explicado que este programa contará con una financiación de 200.000 euros para complementar económicamente la actividad de investigadores que ya se encuentran jubilados y que pueden seguir desarrollando su trabajo a través de las figuras previstas para ello. La previsión es que pueda ponerse en marcha próximamente, una vez completados los trámites internos de la universidad.

En relación con el segundo convenio, Rodríguez ha incidido en que la investigación requiere no solo profesionales cualificados, sino también equipamientos e infraestructuras que, aunque costosos, resultan "fundamentales" para desarrollar una actividad científica de calidad.

Por ello, ha defendido que los recursos destinados a estos fines constituyen una inversión importante para la comunidad científica e investigadora de las universidades gallegas.

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Ambos representantes institucionales han comenzado sus intervenciones trasladando sus condolencias y su pesar a las familias y amistades de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Udra, Toledo.

El acto, convocado a las 11.15 horas, se ha llegado a celebrar, si bien poco tiempo después la Xunta de Galicia ha decidido cancelar toda su agenda institucional.

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