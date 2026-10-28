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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago investirá 1,2 millóns de euros na rehabilitación do Palacete do Espiño

O proxecto recuperará a volumetría orixinal do edificio e habilitará espazos diáfanos e flexibles para usos públicos, mantendo o seu valor patrimonial e ambiental

Redacción Santiago
28/10/2026 18:30
O proxecto de rehabilitación do Palacete do Espiño prevé recuperar as cubertas da capela e da nave principal, consolidar a estrutura exterior e crear tres espazos interiores flexibles
O proxecto de rehabilitación do Palacete do Espiño prevé recuperar as cubertas da capela e da nave principal, consolidar a estrutura exterior e crear tres espazos interiores flexibles
Concello de Santiago
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O concelleiro de Vías e Obras, Xesús Domínguez, acompañado do xefe de Servizo de Proxectos e Obras, Antonio Ranedo, e do arquitecto José Ignacio López de Rego Uriarte, presentou esta mañá o proxecto de rehabilitación do Palacete do Espiño que inclúe a recuperación da volumetría orixinal, diferenciando os materiais orixinais dos materiais engadidos, e espazos interiores diáfanos para diferentes usos.

Xesús Domínguez explicou que o obxectivo principal deste proxecto de rehabilitación é que Santiago gañe un espazo polivalente, que se sumará a outros equipamentos similares, como por exemplo a Casa das Máquinas. Así, o Palacete do Espiño pasará a ter un uso público, para o que se prevé un investimento de preto de 1.200.000 euros.

O proxecto de rehabilitación redactado por José Ignacio López de Rego Uriarte, neto do arquitecto que deseñou o edificio, contempla a consolidación da estrutura exterior, mantendo o volume orixinal, pero diferenciando os materiais existentes dos materiais engadidos. Inclúe a recuperación da cuberta a dúas augas na capela e na nave principal, así como as terrazas planas das cubertas. Tamén está previsto un exhaustivo recoñecemento de todos os elementos patrimoniais do palacete e das súas patoloxías, como por exemplo as gárgolas e os esgrafiados.

No interior, deséñanse espazos abertos e flexibles, que se articulan en torno a un núcleo central que contén as instalacións necesarias para o uso público (aseos, almacéns e o núcleo de comunicacións, incluídas as escaleiras para acceder ás terrazas das cubertas), deixando tres espazos diferenciados e flexibles para o uso público. O espazo da nave principal terá dobre altura, de xeito que poida funcionar como un escenario, mentres que a capela se recupera como un espazo independente.

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Xesús Domínguez asegurou que este proxecto de rehabilitación “é realista e conservará o valor histórico e ambiental” do edifico e do lugar onde se asenta. Neste sentido, puxo o foco na contorna, a carón do parque de Galeras, nun espazo que forma parte do anel verde exterior que rodea Compostela e ligado ao sistema fluvial dos ríos Sar e Sarela, de xeito que se sitúa nunha área con significativos valores ambientais.

O concelleiro de Vías e Obras tamén lembrou que o Concello promoveu a modificación do planeamento para preservar o espazo no seu conxunto “como peza moi importante do sistema de espazos libres e zonas verdes de Compostela vinculada ao río Sarela”, e que grazas a esa modificación, aprobada en 2025, se suprimiu o aproveitamento lucrativo no Espiño, eliminando, o volume edificable e os usos privados previstos na ordenación anterior. “Garantimos así que será un espazo verde e libre para todas as persoas, un espazo que forma a paisaxe da Cidade Histórica e, ao mesmo tempo, ofrece unhas vistas privilexiadas da catedral de Santiago” sinalou Xesús Domínguez.

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