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Santiago de Compostela

Santiago convoca un minuto de silencio en el Obradoiro por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Goretti Sanmartín traslada su solidaridad a las personas afectadas y su apoyo a los equipos de emergencias que trabajan en la zona

Agencias
28/10/2026 16:00
El Ayuntamiento de Santiago guardará este miércoles a las 20.00 horas un minuto de silencio en la Praza do Obradoiro en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda
El Ayuntamiento de Santiago guardará este miércoles a las 20.00 horas un minuto de silencio en la Praza do Obradoiro en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda
EFE
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, has mostrado su solidaridad con las personas afectadas por el accidente ferroviario ocurrido en la mañana de este miércoles en Urda, Toledo.

Así lo ha trasladado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', en el que también traslada todo el "ánimo" a los equipos de emergencias que trabajan en la zona.

Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, denuncia que la falta de responsabilidades y de investigaciones adecuadas impide extraer lecciones de tragedias ferroviarias

Víctimas del Alvia avisan que Urda es "consecuencia de que en Angrois no se investigó correctamente"

Más información

"En Santiago sabemos bien el impacto de situaciones como esta", señala su publicación.

El Ayuntamiento de Santiago guardará este miércoles a las 20.00 horas un minuto de silencio en la Praza do Obradoiro en memoria de las víctimas del accidente, en línea con la convocatoria de la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

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