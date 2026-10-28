Santiago acollerá por primeira vez a Carreira das Cidades contra o Cancro de Páncreas
A proba celebrarase o 22 de novembro con percorridos de 3 e 6 quilómetros e carreiras infantís; toda a recadación das inscricións destinarase á investigación desta enfermidade
A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, presentou este mércores no Pazo de Raxoi a XII edición da Carreira das Cidades contra o Cancro de Páncreas, que por primeira vez se celebrará en Santiago. Na rolda de prensa de presentación estivo acompañada polo xefe do Servizo de Oncoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Rafael López; pola oncóloga do CHUS Elena Brozos; e polo presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín.
A responsable municipal de Deportes anima a veciñanza e visitantes a participar nesta proba solidaria que o Concello apoia con obxectivo de “dar a coñecer, visibilizar e recadar fondos para a investigación desta enfermidade que representa unha verdadeira emerxencia de saúde pública e de extrema gravidade”, afirmou.
O evento terá lugar o domingo 22 de novembro con varias modalidades de participación, con distintos niveis de dificultade, dende unha andaina de 3 km ata a carreira absoluta de 6 km, incluíndo dúas probas infantís de 400 e 800 metros. As carreiras comezarán desde as 10.30 horas, con saída e meta no Estadio de Atletismo do Campus Vida da Universidade de Santiago.
A carreira está promovida pola Asociación de Cancro de Páncreas, a Asociación Española de Pancreatoloxía (AESPANC) e a Asociación Española de Gastroenteroloxía (AEG), e organizada pola Federación Galega de Atletismo coa colaboración do Hospital Universitario de Santiago.
As inscricións están abertas en Os cartos recadados coas inscricións serán doados integramente á investigación en cancro de páncreas. Tamén é posible facer doazóns a través do dorsal cero.