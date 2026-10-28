As familias de Santiago teñen ata o 1 de novembro para darse de alta no Vacaludos de Nadal
A solicitude de praza estará aberta do 2 ao 6 de novembro para as dúas quendas do programa, que ofrece 73 prazas na ludoteca das Fontiñas
A Concellería de Educación, que dirixe Míriam Louzao, lembra ás familias compostelás que para poder solicitar praza nas quendas de Nadal do programa Vacaludos, que se desenvolve na ludoteca das Fontiñas, é necesario estar de alta no sistema antes da apertura do prazo de inscrición.
Deste xeito, as familias que aínda non tramitaran a alta e queira gozar de Vacaludos Nadal teñen ata o domingo 1 de novembro para cumprir este paso. Poden facelo en liña a través da sede electrónica do Concello de Santiago no trámite Solicitude de alta no espazo educativo e de lecer Maria Miramontes ou a través da propia web do Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes. Tamén pode tramitarse de xeito presencial no rexistro xeral do Concello.
As familias que estean dadas de alta, poderán solicitar praza a próxima semana, desde o luns 2 ata o venres 6 de outubro. A continuación, o Departamento de Educación do Concello de Santiago publicará a listaxe de admisións o día 18 e abrirá o periodo de confirmación de praza do 19 ao 24 de novembro.
73 prazas e dúas quendas de Nadal
Vacaludos está dirixido a nenos e nenas empadroados en Santiago ou que estean matriculados nun centro de ensino no municipio. As actividades realízanse no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes (ludoteca das Fontiñas), que dispón dun total de 73 prazas autorizadas pola secretaría técnica de Politica Social da Xunta de Galicia.
En concreto, ofrécense 20 prazas para cativada de 3 anos, 30 prazas de 4 a 6 anos e 23 de 7 a 12 anos.