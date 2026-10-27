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Santiago de Compostela

La USC desarrolla una nueva reacción química que puede facilitar la búsqueda de fármacos

El equipo de Manuel Nappi, del CiQUS, ha creado un método compatible con el ADN que amplía las posibilidades de las bibliotecas de compuestos utilizadas en la investigación farmacéutica

Agencias
27/10/2026 18:30
La investigación del CiQUS, desarrollada en colaboración con AstraZeneca, presenta una nueva reacción que permite unir moléculas al ADN en condiciones suaves
La investigación del CiQUS, desarrollada en colaboración con AstraZeneca, presenta una nueva reacción que permite unir moléculas al ADN en condiciones suaves
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Un equipo liderado por el investigador Manuel Nappi, del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares de la USC (CiQUS), acaba de desarrollar una nueva reacción sintética para unir moléculas al ADN, que podría tener efectos en el desarrollo de nuevos fármacos.

Tal y como informa la USC, varios estudios realizados en colaboración con AstraZeneca demuestran la compatibilidad del método con bibliotecas de compuestos codificados por ADN, una herramienta utilizada en la búsqueda de nuevos medicamentos. Esta búsqueda requiere explorar un número muy elevado de compuestos para identificar aquellos que pueden interactuar con una diana biológica de interés.

Una de las herramientas empleadas por la industria farmacéutica son las bibliotecas de compuestos codificados por ADN, que permiten asociar cada molécula a un fragmento de ADN que actúa como código de barras. Esta tecnología facilita analizar grandes colecciones de compuestos y reconocer aquellos que muestran las propiedades que se buscan.

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Sin embargo, la construcción de estas bibliotecas presenta un reto químico: las reacciones empleadas para sintetizar las moléculas deben ser compatibles con el ADN, que es sensible a determinadas condiciones químicas y debe conservarse intacto para que su información pueda leerse posteriormente.

Por eso, disponer de nuevas reacciones que funcionen en condiciones suaves y en presencia de ADN puede ampliar las posibilidades de diseño de estas colecciones moleculares.

El equipo liderado por Nappi desarrolló una estrategia que permite unir compuestos carbonílicos, como aldehídos y cetonas, con otras moléculas, entre ellas aquellas que contienen dobles enlaces. El resultado es una vía versátil para obtener alcoholes alifáticos, un tipo de estructura presente en numerosos compuestos de interés farmacéutico.

La novedad reside en el mecanismo químico que hace posible esta transformación. Mediante un catalizador y la acción de la luz, los investigadores consiguen activar los compuestos de partida sin recurrir a condiciones que podrían limitar la variedad de moléculas con las que funciona la reacción y dificultar su aplicación en presencia de ADN. El proceso puede llevarse a cabo la temperatura ambiente y con una amplia variedad de moléculas, lo que favorece su aplicación en sistemas sensibles a las condiciones de reacción.

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