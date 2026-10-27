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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago triplica a 150.000 euros a achega para captar empresas para o Biopolo da Sionlla

O convenio coa Asociación Empresarial do Tambre permitirá reforzar o equipamento e atraer novos proxectos biotecnolóxicos; dúas empresas prevén instalarse no centro a comezos de 2027

Redacción Santiago
27/10/2026 17:30
El Concello de Santiago eleva de 50.000 a 150.000 euros su aportación para impulsar el Biopolo da Sionlla
O Concello de Santiago eleva de 50.000 a 150.000 euros a súa achega para impulsar o Biopolo da Sionlla
Concello de Santiago
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O Concello de Santiago destinará este ano 150.000 euros á consolidación do polo de biotecnoloxía do parque empresarial da Sionlla e á captación de novas empresas para o centro. Así se recolle no convenio que a Concellaría de Promoción Económica vén de asinar coa Asociación Empresarial do Tambre, que triplica a achega municipal con respecto a anos anteriores. 

A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, explicou que o obxectivo do Concello “é reforzar o Biopolo da Sionlla e reivindicar o seu potencial económico e a súa capacidade para atraer investimentos e proxectos innovadores para Santiago”. 

Pola súa banda, o presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés, manifestou a satisfacción da entidade co compromiso do Concello, co Biopolo Sionlla, avalado pola sinatura deste convenio que está en marcha desde 2020. En concreto, Alborés destacou que con esta renovación incrementouse a partida notoriamente

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Visita ás instalacións do Biopolo

Tras a presentación do convenio de colaboración, a tenenta de alcaldesa realizou unha visita ás instalacións do Biopolo da Sionlla acompañada polo presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre. María Rozas puido coñecer o traballo que desenvolven no equipamento empresas como Zinpro, I-grape, Bioga ou Neutron Insights. Fernández Alborés explicou que está prevista a instalación de dúas novas empresas no Biopolo nos primeiros meses de 2027, unha delas do sector da biofarmacia e a outra especializada en tratamentos oncolóxicos.

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