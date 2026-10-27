Santiago triplica a 150.000 euros a achega para captar empresas para o Biopolo da Sionlla
O convenio coa Asociación Empresarial do Tambre permitirá reforzar o equipamento e atraer novos proxectos biotecnolóxicos; dúas empresas prevén instalarse no centro a comezos de 2027
O Concello de Santiago destinará este ano 150.000 euros á consolidación do polo de biotecnoloxía do parque empresarial da Sionlla e á captación de novas empresas para o centro. Así se recolle no convenio que a Concellaría de Promoción Económica vén de asinar coa Asociación Empresarial do Tambre, que triplica a achega municipal con respecto a anos anteriores.
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, explicou que o obxectivo do Concello “é reforzar o Biopolo da Sionlla e reivindicar o seu potencial económico e a súa capacidade para atraer investimentos e proxectos innovadores para Santiago”.
Pola súa banda, o presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés, manifestou a satisfacción da entidade co compromiso do Concello, co Biopolo Sionlla, avalado pola sinatura deste convenio que está en marcha desde 2020. En concreto, Alborés destacou que con esta renovación incrementouse a partida notoriamente.
Visita ás instalacións do Biopolo
Tras a presentación do convenio de colaboración, a tenenta de alcaldesa realizou unha visita ás instalacións do Biopolo da Sionlla acompañada polo presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre. María Rozas puido coñecer o traballo que desenvolven no equipamento empresas como Zinpro, I-grape, Bioga ou Neutron Insights. Fernández Alborés explicou que está prevista a instalación de dúas novas empresas no Biopolo nos primeiros meses de 2027, unha delas do sector da biofarmacia e a outra especializada en tratamentos oncolóxicos.