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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago comproba a resposta ante un incendio cun simulacro no túnel do Hórreo

A proba recreou un choque entre dous vehículos con catro persoas feridas e permitiu verificar o funcionamento dos extractores de fume

Redacción Santiago
27/10/2026 17:00
Bombeiros, Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil de Tráfico, Protección Civil, 061 e Cruz Vermella participaron no simulacro
Bombeiros, Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil de Tráfico, Protección Civil, 061 e Cruz Vermella participaron no simulacro
Concello de Santiago
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Forzas de Seguridade e efectivos de emerxencias participaron esta mañá nun simulacro de accidente no túnel do Hórreo, co obxectivo de adestrar a coordinación entre todos os organismos implicados diante dunha posible situación de emerxencia nesta infraestrutura. Organizada polo Concello de Santiago coa colaboración do Ministerio de Transportes, na proba simulouse un choque entre dous vehículos con catro persoas feridas de diversa consideración.

A realización do simulacro dálle cumprimento á lei, que establece a necesidade de realizar simulacros cando menos cada 4 anos. Nesta ocasión, na proba simulouse un accidente por alcance entre dous vehículos, cun deles incendiado, e con catro persoas feridas de diversa consideración. 

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Tal e como explicou o concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, “os túneles son espazos sensibles do punto de vista da seguridade, e é preciso realizar estes simulacros atendendo á cuestión máis grave que pode acontecer nestas infraestruturas, que é un incendio”. Neste sentido, sinalou que a proba de hoxe “permite comprobar o funcionamento dos extractores de fume cos que conta o túnel”.

Na actuación participaron Bombeiros, Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil de Tráfico, Protección Civil, o 061 e Cruz Vermella, coa colaboración de ADIF, Kapsch, a DGT e o Ministerio de Fomento.

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