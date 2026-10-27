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Santiago de Compostela

Samaín 2026 en Santiago: fiestas, talleres y planes para disfrutar de la noche más terrorífica

La ciudad ofrece propuestas para todos los públicos, desde fiestas con música y concursos de disfraces hasta talleres infantiles y celebraciones vecinales para disfrutar del 31 de octubre

Adriana Quesada
Adriana Quesada
27/10/2026 09:00
El Monte do Gozo, la biblioteca Ánxel Casal y la asociación vecinal Río Sarela organizan actividades para celebrar una de las noches más misteriosas del año
El Monte do Gozo, la biblioteca Ánxel Casal y la asociación vecinal Río Sarela organizan actividades para celebrar una de las noches más misteriosas del año
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Quedan pocos días para que la línea que separa el mundo de los vivos y el de los espíritus desaparezca, permitiendo el tránsito de las almas por nuestras calles. Cada año, Santiago de Compostela se llena de actividades y fiestas relacionadas con el Samaín, y este 2026 no iba a ser una excepción. Talleres, propuestas para los más pequeños, fiestas y otras iniciativas convertirán la ciudad en el escenario perfecto para disfrutar de una de las noches más misteriosas del año.

Fiesta de Samaín en el Monte do Gozo

Una de las propuestas para celebrar el Samaín en Compostela será la gran fiesta organizada en el Monte do Gozo el sábado 31 de octubre. La jornada arrancará a las 17.30 horas con hinchables en el albergue encantado. A las 21.30 horas se servirá una cena terrorífica tipo bufé y, media hora después, comenzará la fiesta con música de DJ. Además, habrá premios para los mejores disfraces en las categorías infantil y adulta.

Las entradas tienen un precio de 32 euros para adultos y 22 euros para niños.

Samaín de Río Sarela

La Asociación de Vecinos Río Sarela también organizará una fiesta de Samaín el sábado 31 de octubre, a partir de las 18.00 horas, en el CSC A Peregrina. La propuesta, pensada para los más pequeños de la parroquia, comenzará con un espectáculo de magia y una merienda. También habrá concursos de calabazas y disfraces terroríficos

La jornada terminará con una actividad de "truco o trato" por las casas de Aradas y Pardaces de Arriba, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La asociación pide a las familias que comuniquen cualquier intolerancia alimentaria de los menores participantes.

Magia y creatividad en la biblioteca

La Biblioteca Pública Ánxel Casal se suma a la programación del Samaín con el taller "Personaxes máxicos do Samaín", una actividad infantil que combina fantasía, reciclaje y creatividad que tendrá lugar el 28 de octubre a las 18.00 horas. De la mano de Árbore Azul, los participantes podrán crear brujas, esqueletos y fantasmas inspirados en libros y leyendas, al tiempo que aprenden sobre la importancia de reutilizar materiales y cuidar el medio ambiente.

La propuesta está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años y cuenta con 15 plazas. La actividad, que se celebrará en el salón de actos de la biblioteca, es gratuita, pero requiere invitación, que podrá recogerse en el mostrador de Información desde 30 minutos antes del comienzo.

El ambiente festivo más allá de la agenda

Al caer la noche, Santiago también se transforma en un escenario de misterio al margen de las actividades organizadas. El casco histórico se convierte en uno de los puntos de encuentro de quienes aprovechan la ocasión para sacar sus disfraces a la calle, descubrir las propuestas más originales y sumarse al ambiente festivo. Entre fachadas de piedra, rúas estrechas y locales ambientados para la ocasión, el Samaín ofrece otra forma de disfrutar de Compostela, en la que el carácter histórico de la ciudad se mezcla con la imaginación, el humor y las ganas de celebrar.

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