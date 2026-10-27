La CIG exige en Santiago la readmisión de seis despedidos de Monbus

La CIG se concentró este martes ante las escaleras de la estación de autobuses de Santiago para denunciar las condiciones laborales en Monbus CIG

La CIG ha protagonizado una concentración en Santiago este martes para denunciar los "abusos" y el "acoso laboral" en el grupo Monbus y exigir a su responsable, Raúl López, la readmisión de seis despedidos.

En declaraciones a Europa Press frente a las escaleras de la estación de autobuses, el portavoz de la central nacionalista en este ámbito, Nacho Pavón, ha destacado que también buscan que el Ayuntamiento de Santiago les reciba para trasladar esta problemática.

"Denunciamos el maltrato que sufrimos por parte de nuestra empresa y el despido caprichoso de compañeros para amedrentar a todo el colectivo", subraya la organización.

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Al respecto, asegura que el modelo de negocio de Monbus "está asentado en el despotismo y el trato vejatorio hacia el personal y el desprecio por la calidad del servicio y los usuarios".

A mediados de septiembre, la CIG avisó a Monbus de que "si quiere marcha, habrá marcha", en relación a la exigencia de readmisión de un trabajador que fue despedido después de la última huelga en el transporte urbano de Santiago. "Estamos hartos de mafiosos", afirmó entonces el secretario xeral de la central, Paulo Carril, en referencia a Raúl López.

Este martes, ese trabajador, todavía sin readmitir, ha participado en la protesta en la terminal de autobuses compostelana, y estaba previsto un acto de conciliación.