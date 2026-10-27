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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Investigadores da USC presentan en Taiwán estudos sobre a regulación e o futuro dos medios públicos

O equipo de Novos Medios participou na conferencia internacional RIPE con traballos sobre IA, a autonomía dos medios de servizo público e a súa relación coas plataformas dixitais

Adriana Quesada
Adriana Quesada
27/10/2026 16:00
O equipo PSM Research Team da USC participou na 13ª Conferencia Bienal RIPE, celebrada en Taiwán
O equipo PSM Research Team da USC participou na 13ª Conferencia Bienal RIPE, celebrada en Taiwán
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O equipo PSM Research Team, integrado no grupo de investigación Novos Medios da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela (USC), participou na 13ª Conferencia Bienal RIPE, celebrada en Taipéi (Taiwán) do 20 ao 23 de outubro. O encontro reuniu investigadores internacionais para debater sobre as políticas públicas de comunicación e os retos aos que se enfrontan os medios de servizo público.

En concreto, os integrantes do equipo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela (USC) participaron en diferentes sesións e mesas de debate sobre a regulación da contorna dixital, a gobernanza da intelixencia artificial e a autonomía dos medios de servizo público.

Marta Rodríguez Castro presidiu un dos grupos de traballo do congreso, centrado nas dinámicas políticas, a captura dos medios de comunicación e a autonomía dos medios de servizo público. Ademais, presentou estudos sobre o impacto da Lei Europea de Liberdade dos Medios de Comunicación nos medios públicos españois e sobre os mecanismos de regulación, transparencia e rendición de contas no contexto dixital.

Tania Fernández Lombao tamén participou con investigacións sobre a aplicación desta normativa europea e a regulación dos medios públicos, así como sobre a recuperación da súa lexitimidade entre a xeración Z nun ecosistema dominado polas plataformas dixitais.

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Pola súa banda, Martín Vaz Álvarez abordou as estratexias institucionais e os mandatos democráticos que condicionan a incorporación da intelixencia artificial aos medios públicos europeos. Sara Pérez Seijo presentou un traballo sobre os enfoques éticos e os modelos de gobernanza destas tecnoloxías.

Os medios públicos, ante o reto de recuperar a confianza

As conclusións do congreso apuntaron á necesidade de que os medios públicos reforcen a confianza da cidadanía nun contexto de cuestionamento do seu papel e alcance. Para iso, os participantes destacaron a importancia de garantir a súa autonomía e independencia, así como de crear valor público e responder ás necesidades da sociedade civil.

A participación do equipo enmárcase na liña de investigación que desenvolve a Facultade de Ciencias da Comunicación da USC a través do proxecto europeo OpenPSM, centrado no valor público, a inclusión social e a innovación dos medios de comunicación públicos na era da intelixencia artificial. A iniciativa está financiada polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, a Axencia Estatal de Investigación e fondos FEDER da Unión Europea.

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