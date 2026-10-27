Carmen Álvarez y Ángel Carracedo recogen sus respectivos Premios Nacionales de Investigación

El catedrático Ángel Carracedo y la directora del iMATUS, Carmen Álvarez, recogieron sus Premios Nacionales de Investigación en Vitoria-Gasteiz USC

El catedrático de Medicina Legal Ángel Carracedo y la catedrática y directora del Instituto de Materiales de la USC (iMATUS) Carmen Álvarez recogieron este martes, en Vitoria-Gasteiz, sus respectivos Premios Nacionales de Investigación, otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y dotados con 30.000 euros cada uno. El acto presidido por el rey Felipe VI contó con la presencia de la rectora de la USC, Rosa Crujeiras.

Al profesor Carracedo, Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón en el área de Medicina y Ciencias de la Salud, se le reconoce su destacada trayectoria en el ámbito de la medicina forense y la genómica, mientras que el Premio Nacional de Investigación Blas Cabrera en el área de Ciencias Físicas, de los Materiales y de la Tierra se le concedió a Carmen Álvarez por su trayectoria investigadora en el campo de la ciencia de los materiales biomédicos.

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El acto comenzó con la proyección de una pieza audiovisual sobre el personal investigador premiado en sus respectivos laboratorios. El profesor Carracedo habló sobre la importancia de la divulgación y de como el personal científico "debe esforzarse por comunicar lo que hace", ya que el vínculo entre ciencia y sociedad es crucial.

Por su parte, la profesora Álvarez puso el foco en la "curiosidad y en la perseverancia". Para la catedrática, "escuchar" otras perspectivas, saber como se trabaja en otros ámbitos, favorece la colaboración entre distintos ámbitos del conocimiento y ese también debe ser uno de los objetivos centrales para la ciencia.