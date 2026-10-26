La USC investigará sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible con una aportación de 33.000 euros

La rectora de la USC y la alcaldesa de A Coruña firmaron un convenio para impulsar investigaciones que ayuden a planificar políticas públicas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible USC

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa María Crujeiras, han firmado, en el Palacio Municipal de María Pita, un convenio de colaboración para impulsar nuevas líneas de investigación de cara a la planificación estratégica en materia de vivienda y desarrollo urbano sostenible.

El acuerdo, que cuenta con un aportación municipal de 33.000 euros, permitirá ahondar en tres ejes: la coordinación y la gobernanza metropolitana; la adaptación al cambio climático y la renaturalización de los espacios urbanos, así como el seguimiento de la evolución del mercado de la vivienda.

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Así, el convenio permitirá la elaboración de estudios sobre vivienda, infraestructuras verdes y coordinación metropolitana. Todo ello de cara a facilitar el diseño de políticas públicas y estrategias municipales.

"Nos va a permitir avanzar en la planificación del desarrollo urbano sostenible en nuestra ciudad, con apoyo técnico e investigador de la USC", ha remarcado la alcaldesa, Inés Rey. "Buscamos planificar las futuras intervenciones", ha resumido.

A su vez, la rectora de la USC ha remarcado la capacidad de la universidad a este respecto y ha mostrado su confianza en que "el conocimiento" en la misma "sirva para que el ayuntamiento desarrolle la mejor de las políticas que reviertan en mejor calidad de vida", ha añadido.