Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC incorpora dez obras do artista Xoán Braxe ao seu patrimonio

A doazón permitirá conservar, estudar e difundir o legado dun creador que compaxinou o traballo nos estaleiros de Bazán coa pintura, a escultura, o gravado e o debuxo

Redacción Santiago
26/10/2026 19:00
A reitora da USC e o decano da Facultade de Ciencias Económicas participaron no acto de recepción das dez obras de Xoán Braxe
A reitora da USC e o decano da Facultade de Ciencias Económicas participaron no acto de recepción das dez obras de Xoán Braxe
Santi Alvite
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A USC incorpora ao seu patrimonio o legado artístico de Xoán Braxe “asumindo a responsabilidade de coidalo, estudalo e contribuír a que sexa coñecido e valorado”. A reitora Rosa M. Crujeiras pronunciou estas verbas no acto de doazón, a través dun comodato, de dez pezas que a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais acolleu este luns 26 e que serviu para poñer en valor a figura deste creador, “un artista cunha traxectoria singular, marcada pola liberdade creativa e por unha profunda sensibilidade social”.

Braxe desenvolveu a súa vida profesional como carpinteiro nos estaleiros de Bazán, no mundo da industria naval e do traballo obreiro. E, ao mesmo tempo, lembrou a reitora, foi construíndo unha obra artística extensa e diversa, na pintura, na escultura, no gravado e no debuxo. “A súa obra demostra que a capacidade de crear non está limitada por unha profesión nin por un itinerario académico determinado. Tamén nace da experiencia, da curiosidade, da observación e da necesidade de expresar unha maneira propia de entender o mundo”, dixo Rosa Crujeiras.

O talento autodidacta de Braxe, que agora chega á USC, cristaliza na forza das composicións, nas texturas, nas cores e na expresividade das súas figuras, pero tamén na elección dos materias como cartóns, arames, xornais, latas e outros elementos reutilizados que se transforman en parte esencial da súa obra. A reitora salientou a dimensión social e política da obra. “A memoria histórica, o movemento obreiro, os conflitos bélicos, as inxustizas e a defensa do medio ambiente forman parte das preocupacións que atravesan a súa produción”, explicou.

La rectora de la USC y la alcaldesa de A Coruña firmaron un convenio para impulsar investigaciones universitarias que ayuden a planificar políticas públicas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible

La USC investigará sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible con una aportación de 33.000 euros

Más información

“Compromiso de preservar o patrimonio”

Para a Universidade de Santiago de Compostela, este legado representa “unha oportunidade, pero tamén unha responsabilidade”. Como universidade pública, dixo Rosa Crujeiras, “temos a obriga e o compromiso de preservar o patrimonio e de favorecer o seu estudo e difusión, poñéndoo ao alcance da comunidade universitaria e da sociedade. Porque conservar non significa simplemente gardar. Significa coidar, contextualizar, investigar e divulgar”. Neste senso, a reitora destacou que a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais é un lugar especialmente significativo para acoller esta obra ao contar “cun patrimonio artístico que forma parte da súa identidade e cunha traxectoria de atención á arte contemporánea galega que merece ser recoñecida”.

Ademais da reitora, interviñeron no acto o decano Xoán Ramón Doldán e, en representación da familia do artista, Beatriz Brage Díaz, quen durante a visita ás obras achegou elementos cruciais para a súa interpretación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A reitora da USC e o decano da Facultade de Ciencias Económicas participaron no acto de recepción das dez obras de Xoán Braxe

A USC incorpora dez obras do artista Xoán Braxe ao seu patrimonio
redacción santiago
A xornada 'Robota: Cultura robótica' ofrecerá demostracións e actividades prácticas de robótica e intelixencia artificial

Santiago acollerá a xornada estatal da Semana Europea da Robótica
redacción santiago
O investigador da USC Emiliano Treré foi recibido polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, nun encontro con persoal beneficiario do programa ATRAE

A USC é a segunda universidade española en captar contratos ATRAE para atraer talento investigador
redacción santiago
La rectora de la USC y la alcaldesa de A Coruña firmaron un convenio para impulsar investigaciones universitarias que ayuden a planificar políticas públicas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible

La USC investigará sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible con una aportación de 33.000 euros
Agencias