A USC incorpora dez obras do artista Xoán Braxe ao seu patrimonio
A doazón permitirá conservar, estudar e difundir o legado dun creador que compaxinou o traballo nos estaleiros de Bazán coa pintura, a escultura, o gravado e o debuxo
A USC incorpora ao seu patrimonio o legado artístico de Xoán Braxe “asumindo a responsabilidade de coidalo, estudalo e contribuír a que sexa coñecido e valorado”. A reitora Rosa M. Crujeiras pronunciou estas verbas no acto de doazón, a través dun comodato, de dez pezas que a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais acolleu este luns 26 e que serviu para poñer en valor a figura deste creador, “un artista cunha traxectoria singular, marcada pola liberdade creativa e por unha profunda sensibilidade social”.
Braxe desenvolveu a súa vida profesional como carpinteiro nos estaleiros de Bazán, no mundo da industria naval e do traballo obreiro. E, ao mesmo tempo, lembrou a reitora, foi construíndo unha obra artística extensa e diversa, na pintura, na escultura, no gravado e no debuxo. “A súa obra demostra que a capacidade de crear non está limitada por unha profesión nin por un itinerario académico determinado. Tamén nace da experiencia, da curiosidade, da observación e da necesidade de expresar unha maneira propia de entender o mundo”, dixo Rosa Crujeiras.
O talento autodidacta de Braxe, que agora chega á USC, cristaliza na forza das composicións, nas texturas, nas cores e na expresividade das súas figuras, pero tamén na elección dos materias como cartóns, arames, xornais, latas e outros elementos reutilizados que se transforman en parte esencial da súa obra. A reitora salientou a dimensión social e política da obra. “A memoria histórica, o movemento obreiro, os conflitos bélicos, as inxustizas e a defensa do medio ambiente forman parte das preocupacións que atravesan a súa produción”, explicou.
“Compromiso de preservar o patrimonio”
Para a Universidade de Santiago de Compostela, este legado representa “unha oportunidade, pero tamén unha responsabilidade”. Como universidade pública, dixo Rosa Crujeiras, “temos a obriga e o compromiso de preservar o patrimonio e de favorecer o seu estudo e difusión, poñéndoo ao alcance da comunidade universitaria e da sociedade. Porque conservar non significa simplemente gardar. Significa coidar, contextualizar, investigar e divulgar”. Neste senso, a reitora destacou que a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais é un lugar especialmente significativo para acoller esta obra ao contar “cun patrimonio artístico que forma parte da súa identidade e cunha traxectoria de atención á arte contemporánea galega que merece ser recoñecida”.
Ademais da reitora, interviñeron no acto o decano Xoán Ramón Doldán e, en representación da familia do artista, Beatriz Brage Díaz, quen durante a visita ás obras achegou elementos cruciais para a súa interpretación.