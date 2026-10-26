A USC é a segunda universidade española en captar contratos ATRAE para atraer talento investigador
A institución compostelá conseguiu catro das axudas estatais, unha menos que a Universitat Autònoma de Barcelona, e lidera a clasificación galega
A Universidade de Santiago de Compostela é a segunda de España en captación de contratos ATRAE, a convocatoria da Axencia Estatal de Investigación que pretende incentivar a incorporación de talento investigador consolidado e de prestixio internacional que estea a traballar no estranxeiro. A USC lidera ademais a captación deste tipo de contratos no Sistema Universitario Galego (SUG).
A nivel estatal e ao longo das tres convocatorias resoltas, a USC obtivo un total de catro axudas, véndose só superada pola Universitat Autònoma de Barcelona que acadou cinco. No mesmo chanzo da USC sitúase a Universidad de Sevilla, tamén con catro contratos. No caso galego e dende o inicio do programa, a UVigo acadou tres axudas e a UDC, dúas. Os catro investigadores que están a desenvolver na USC os seus proxectos en virtude do programa ATRAE son María del Carmen Parafita Couto, Emiliano Treré, Cesar Lodeiros Seijo e Nicholas Márquez Grant.
O investigador do grupo Novos Medios da Facultade de Ciencias da Comunicación Emiliano Treré foi recibido polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, no marco dunha xuntanza que o xefe do executivo mantivo cunha delegación de persoal investigador do programa ATRAE. Nun acto oficial, no que tamén estaba ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, Treré compartiu os primeiros avances do proxecto DataECO, que se desenvolve na Universidade de Santiago de Compostela, así como un exemplar do seu premiado libro 'Algoritmos de resistencia: la lucha diaria contra el poder de las plataformas'.
Este proxecto afonda no activismo dixital e a resistencia algorítmica a nivel internacional. Ademais, explora as solucións e alternativas propostas por varios actores (corporativos, institucionais, políticos, activistas…) para analizar como se constrúen e negocian “os límites da computación en relación coa finitude planetaria”. DataECO adopta un enfoque comparativo (España, Italia, Chile e Irlanda), cualitativo e profundo que combina etnografía dixital, realización de entrevistas e análise de arquivos e contidos.