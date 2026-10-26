Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago prorroga el contrato de ayuda en el hogar y aprueba rehabilitar el Pazo do Espiño

 La extensión del SAF garantizará la continuidad del servicio hasta que entre en vigor el nuevo contrato, mientras que la reforma del inmueble de Galeras cuenta con un presupuesto de 1,2 millones

Agencias
26/10/2026 15:30
El pleno del Concello de Santiago aprueba la reactivación del proyecto de rehabilitación del Pazo do Espiño y otras proposiciones
El Pazo do Espiño será rehabilitado con un presupuesto base de licitación de 1.199.302,83 euros y un plazo de ejecución previsto de 24 meses. Las obras anteriores quedaron paralizadas en 2022
Turismo Galicia
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Gobierno local de Santiago ha aprobado este lunes, 26 de octubre, prorrogar el contrato en vigor del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a partir del 1 de noviembre y hasta que entre en ejecución el nuevo contrato.

Tal y como ha explicado la portavoz municipal, Míriam Louzao, la prórroga actual terminaba a finales de octubre y dado que es posible que en ese momento no este firmado el nuevo contrato han decidido por seguridad dar una nueva prorroga para garantizar el servicio.

En rueda de prensa, Louzao ha dado cuenta de otros asuntos aprobados en la junta de Gobierno local, como la aprobación del proyecto para rehabilitar el Pazo do Espiño, situado en el barrio de Galeras. El documento, redactado por José Ignacio López de Rego Uriarte, cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.199.302,83 euros y un plazo de ejecución previsto de 24 meses.

El delegado del Gobierno participa en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España en Padrón

Padrón acoge el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España

Más información

Las obras del edificio quedaron paralizadas en 2022, por lo que ha sido necesario realizar un nuevo proyecto. Igualmente, la portavoz municipal ha indicado que será el concejal de Obras, Xesús Domínguez, el que explique detalladamente la intervención.

Finalmente, Louzao ha informado de que la licitación del contrato para la reparación y acondicionamiento de muros tradicionales en los parques de Bonaval y Belvis ha quedado desierta, al no presentarse ninguna oferta dentro del plazo.

Ahora, el Gobierno local tratará de realizar otro tipo de tramitación para poder seguir adelante con las obras. En principio, se prevé abordarlo mediante un negociado, aunque no se sabe exactamente si se hará con publicidad o sin ella.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A reitora da USC e o decano da Facultade de Ciencias Económicas participaron no acto de recepción das dez obras de Xoán Braxe

A USC incorpora dez obras do artista Xoán Braxe ao seu patrimonio
redacción santiago
A xornada 'Robota: Cultura robótica' ofrecerá demostracións e actividades prácticas de robótica e intelixencia artificial

Santiago acollerá a xornada estatal da Semana Europea da Robótica
redacción santiago
O investigador da USC Emiliano Treré foi recibido polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, nun encontro con persoal beneficiario do programa ATRAE

A USC é a segunda universidade española en captar contratos ATRAE para atraer talento investigador
redacción santiago
La rectora de la USC y la alcaldesa de A Coruña firmaron un convenio para impulsar investigaciones universitarias que ayuden a planificar políticas públicas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible

La USC investigará sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible con una aportación de 33.000 euros
Agencias