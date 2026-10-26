Santiago prorroga el contrato de ayuda en el hogar y aprueba rehabilitar el Pazo do Espiño

El Pazo do Espiño será rehabilitado con un presupuesto base de licitación de 1.199.302,83 euros y un plazo de ejecución previsto de 24 meses. Las obras anteriores quedaron paralizadas en 2022 Turismo Galicia

El Gobierno local de Santiago ha aprobado este lunes, 26 de octubre, prorrogar el contrato en vigor del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a partir del 1 de noviembre y hasta que entre en ejecución el nuevo contrato.

Tal y como ha explicado la portavoz municipal, Míriam Louzao, la prórroga actual terminaba a finales de octubre y dado que es posible que en ese momento no este firmado el nuevo contrato han decidido por seguridad dar una nueva prorroga para garantizar el servicio.

En rueda de prensa, Louzao ha dado cuenta de otros asuntos aprobados en la junta de Gobierno local, como la aprobación del proyecto para rehabilitar el Pazo do Espiño, situado en el barrio de Galeras. El documento, redactado por José Ignacio López de Rego Uriarte, cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.199.302,83 euros y un plazo de ejecución previsto de 24 meses.

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Las obras del edificio quedaron paralizadas en 2022, por lo que ha sido necesario realizar un nuevo proyecto. Igualmente, la portavoz municipal ha indicado que será el concejal de Obras, Xesús Domínguez, el que explique detalladamente la intervención.

Finalmente, Louzao ha informado de que la licitación del contrato para la reparación y acondicionamiento de muros tradicionales en los parques de Bonaval y Belvis ha quedado desierta, al no presentarse ninguna oferta dentro del plazo.

Ahora, el Gobierno local tratará de realizar otro tipo de tramitación para poder seguir adelante con las obras. En principio, se prevé abordarlo mediante un negociado, aunque no se sabe exactamente si se hará con publicidad o sin ella.