Santiago estudia retrasar el encendido de las luces de Navidad por la campaña electoral

El Concello de Santiago estudia modificar la fecha del encendido de las luces de Navidad, previsto inicialmente para el último viernes de la campaña electoral Concello de Santiago

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha informado este lunes de que se encuentran valorando retrasar el encendido de las luces de Navidad, al coincidir con el fin de la campaña electoral.

Así lo ha trasladado en el turno de preguntas de la rueda de prensa posterior a la junta de Gobierno local, en la que ha sido cuestionada sobre el encendido de las luces navideñas.

Al respecto, Louzao ha indicado que se está estudiando modificar la fecha prevista por su coincidencia con el calendario electoral, ya que la jornada inicialmente contemplada correspondía al último viernes de campaña.

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"Estamos valorando cuando podría ser más óptimo y adecuado, por supuesto dentro de los pliegos del contrato. En breves daremos la fecha (...) Probablemente tengamos que retrasarla porque estamos en campaña electoral y la idea es un poco escapar de ella", ha explicado.

Además, el Ayuntamiento se encuentra analizando otros factores como es la acampada por la vivienda que se encuentra instalada en la Praza do Obradoiro, por el momento de forma indefinida. Un aspecto que se deberá valorar a la hora de colocar el árbol y demás decoración navideña.

Con todo, ha asegurado que se dará a conocer la fecha definitiva en los próximos días, junto al calendario de actividades previstas para las época festiva.