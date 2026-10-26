Sanidade convoca una plaza directiva en el área sanitaria de Santiago y Barbanza

La Consellería de Sanidade ha convocado por el sistema de libre designación un puesto de personal directivo en el Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza Europa Press

La Consellería de Sanidade ha convocado, por el sistema de libre designación, un puesto de personal directivo en el Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, según una orden del 1 de octubre. Así se recoge en la publicación de este lunes del Diario Oficial de Galicia (DOG).

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOG, para presentar su solicitud y currículum vitae.

Además, deberán registrar en su expediente electrónico personal del Sergas sus datos, requisitos y méritos, y acreditarlos ante una unidad de validación. La resolución de la convocatoria se publicará en el DOG y el proceso podrá declararse desierto.