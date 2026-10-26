La rectora de la USC reclama medidas para evitar que la falta de vivienda impida acceder a la universidad

La rectora de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, reclama medidas para garantizar el alojamiento del estudiantado Archivo

La rectora de la Universidad de Santiago de Compostla (USC), Rosa Crujeiras, ha demandado actuaciones para garantizar vivienda a los universitarios, a preguntas de los periodistas tras la firma de un convenio con la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, para la colaboración en proyectos de investigación.

Cuestionada sobre la demanda de residencias universitarias, ha recordado que el Ministerio de Vivienda hizo en junio un llamamiento a las universidades para presentar un plan a este respecto y que la USC, "con la mayor oferta de plazas en residencias públicas", presentó "un plan integral de alojamiento asequible".

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Esto con actuaciones para mejoras en residencias o el apoyo a programas de convivencia intergeneracional. "En el borrador del Real Decreto que nos llegó no figuramos", ha sentenciado para precisar que por parte de la USC se solicitó información.

"Entendemos que debería ser prioritario, no podemos permitirnos como país que alguien quede sin ir a la universidad por falta de vivienda, sería tremendamente injusto", ha sentenciado.