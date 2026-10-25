O túnel de Cornes-Hórreo estará pechado ao tráfico o martes 27 de outubro por un simulacro
A circulación na SC-20 interromperase en ambos os sentidos entre as 10.00 e as 15.00 horas, con desvíos sinalizados cara ás rúas do Hórreo, Romero Donallo e Amor Ruibal
Santiago será o escenario o vindeiro 27 de outubro dun simulacro organizado polo Concello en cooperación co Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no túnel de Cornes- Horreo. Durante a preparación e realización do simulacro será preciso realizar desvíos de tráfico que garantan a seguridade dos usuarios e dos servizos de emerxencia.
Deste xeito, o tráfico na SC-20 en ambos os sentidos de circulación cortarase entre a saída do punto quilométrico 6+000 cara á rúa do Hórreo e a saída do punto quilométrico 7+000 cara á rúa Romero Donallo e Amor Ruibal (entrada e saída do túnel), entre as 10.00 horas e as 15.00 horas do martes. Os desvíos estarán debidamente sinalizados.
O Real Decreto 635/2006, do 26 de maio, sobre requisitos mínimos de seguridade nos túneles de estradas do Estado, establece no apartado 5 do seu Anexo II, que o xestor do túnel e os servizos de emerxencia organizarán, en cooperación co responsable de seguridade e cos organismos competentes en materia de protección civil, simulacros periódicos conxuntos para o persoal do túnel e os servizos exteriores de emerxencia polo menos cada 4 anos.