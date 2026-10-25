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Santiago de Compostela

Ciencia Singular celebra su décimo aniversario

Redacción Santiago
25/10/2026 15:06
El delegado del Gobierno participa en Ciencia Singular
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El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, asistió a la celebración del 10° aniversario de Ciencia Singular, la jornada de puertas abiertas que desde 2017 aportación a miles de personas a la labor científica puntero que se desarrolla en la USC

Destacó la importancia de la iniciativa, que ofrece a la ciudadanía la oportunidad de conocer el trabajo científico.

Pedro Blanco agradeció a la Universidad de Santiago esta actividad y destacó su papel como centro del conocimiento y de la innovación.

Antonio-Carlos Pereira Menaut, catedrático de Derecho Constitucional de la USC, será nombrado doctor honoris causa por la Universidad de los Andes de Chile

La Universidad de los Andes de Chile nombrará doctor honoris causa a un catedrático de la USC

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