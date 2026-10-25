Ciencia Singular celebra su décimo aniversario

El delegado del Gobierno participa en Ciencia Singular Delegación del Gobierno

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, asistió a la celebración del 10° aniversario de Ciencia Singular, la jornada de puertas abiertas que desde 2017 aportación a miles de personas a la labor científica puntero que se desarrolla en la USC.

Destacó la importancia de la iniciativa, que ofrece a la ciudadanía la oportunidad de conocer el trabajo científico.

Pedro Blanco agradeció a la Universidad de Santiago esta actividad y destacó su papel como centro del conocimiento y de la innovación.