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Santiago de Compostela

Sanidade licita por más de 315.000 euros el suministro de equipamiento electromédico para el centro de protonterapia

Entre los equipos figuran camillas de transporte, desfibriladores de altas prestaciones con marcapasos y un ecógrafo portátil

Ep
24/10/2026 15:31
Chegada compoñentes Centro Protonterapia Galicia
Llegada de componentes al Centro de Protonterapia
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La Xunta ha licitado por un importe de 315.447 euros el suministro de equipamiento electromédico para el Centro de Protonterapia de Galicia. El contrato, publicado en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, se divide en siete lotes que reúnen el material necesario para la puesta en marcha del centro.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, entre los equipos figuran camillas de transporte, desfibriladores de altas prestaciones con marcapasos y un ecógrafo portátil. Asimismo, incluye también un sistema de anestesia compatible con la resonancia magnética y un respirador para el transporte de pacientes pediátricos.

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Además, el contrato contempla dos tipos de monitores: unos destinados al seguimiento de los parámetros fisiológicos básicos y al control de las constantes vitales de los pacientes, y otro multiparamétrico, que permite medir y visualizar varias constantes de forma simultánea.

En este sentido, la contratación incluye también la distribución, el montaje y la instalación de los equipos, así como su integración en los sistemas de información del Servicio Gallego de Salud cuando sea necesario.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de noviembre a las 14.00 horas.

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