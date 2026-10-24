Cineuropa celebra 40 edicións con películas premiadas en Cannes, Berlín e San Sebastián
O festival compostelán celebrarase do 6 ao 22 de novembro e incluirá filmes de cineastas como Mike Leigh, Nanni Moretti e Ryusuke Hamaguchi, ademais de novidades do cinema galego
Cineuropa celebrará do 6 ao 22 de novembro a súa 40ª edición, unha convocatoria especialmente significativa que reunirá en Compostela unha ampla selección do cinema internacional máis destacado da tempada, xunto coas novas voces e as propostas máis agardadas do audiovisual galego.
Catro décadas despois do seu nacemento, o festival volverá converter as salas compostelás nun espazo de encontro coas cinematografías contemporáneas, combinando grandes nomes da creación autoral con filmes recoñecidos nos principais certames internacionais e estreas que permitirán descubrir en Galicia algunhas das obras máis relevantes do ano.
Desde aquela primeira edición de 1987, Cineuropa construíu unha relación singular con distintas xeracións de espectadoras e espectadores, que atoparon no festival unha oportunidade para descubrir outras cinematografías, achegarse a novas sensibilidades e compartir experiencias arredor da gran pantalla. Esa capacidade para ampliar horizontes e transformar a maneira de mirar o mundo é precisamente o punto de partida da nova identidade visual coa que o certame celebra a súa 40ª edición.
Deseñada polo estudio galego Costa, responsable tamén da imaxe da pasada edición, a nova marca conmemora a historia do festival e a súa vinculación con Compostela, ao tempo que reivindica a ollada crítica do público.
Unha ollada ao mellor do cinema internacional da tempada
As seccións oficiais europea e internacional ofrecerán unha ampla selección das películas que marcaron a pasada edición do Festival de Cannes. Entre elas atópanse 'Fjord', de Cristian Mungiu; 'Minotauro', de Andrey Zvyagintsev; 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski; 'All of a Sudden', de Ryusuke Hamaguchi; 'Coward', de Lukas Dhont; e 'Notre Salut', de Emmanuel Marre. A selección procedente de Cannes complétase con 'Moulin', de László Nemes; 'Nagi Notes', de Koji Fukada; e 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', de Jane Schoenbrun.
Cineuropa incorporará tamén outros títulos destacados da Berlinale, como 'Everybody Digs' Bill Evans, distinguida co Oso de Prata á mellor dirección, e 'Rose', pola que Sandra Hüller recibiu o Oso de Prata á interpretación.
A 40ª edición contará, ademais, con novas películas de cineastas cuxas traxectorias están estreitamente vinculadas á historia do festival. É o caso do británico Mike Leigh, que presentará 'Tender Loving Care', recoñecida coa Cuncha de Ouro no Festival de San Sebastián e anunciada como a súa despedida do cinema, e do italiano Nanni Moretti, de quen se poderá ver 'Sucederá esta noite', presentada na pasada Mostra de Venecia. A presenza destes cineastas reforza a aposta de Cineuropa por un cinema de autor que combina a renovación das linguaxes cinematográficas coa continuidade de traxectorias fundamentais.