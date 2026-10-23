Sanmartín condena la violencia en A Coruña y defiende las protestas pacíficas

Goretti Sanmartín defendió el derecho a la movilización pacífica y señaló que el Concello pidió a la Subdelegación del Gobierno modificar el horario o el lugar de la concentración prevista EFE

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha condenado la violencia y ha defendido el derecho a movilizarse y a reivindicarse de manera "pacífica" tras las protestas antifascistas del pasado miércoles en A Coruña.

Este viernes, el concejal del PP de Santiago José Antonio Constenla, ha interpelado directamente a la regidora, solicitando que condene "sin ambigüedades" la violencia en las de A Coruña y que aclare si la manifestación convocada para este domingo por Galiza Nova frente a la represión policial va a "bociotear" la Carreira Pedestre.

Al respecto, la alcaldesa ha reiterado que "siempre rechaza la violencia" y defiende el derecho a movilizarse y a participar de forma "pacífica" en cualquier movilización que pueda haber.

Convocan una concentración en Santiago contra la "represión policial" en A Coruña Más información

Dicho eso, ha apuntado que resulta "verdaderamente difícil de ver" como el Gobierno más progresista de la historia --el Gobierno estatal-- "manda cargar a la policía contra manifestantes" que están ejerciendo su derecho a la reivindicación "de manera pacífica".

Con respecto a la carrera pedestre, Sanmartín ha señalado que la convocatoria del evento deportivo estaba comunicada con anterioridad a la concentración, por lo que se comunicó a la Subdelegación del Gobierno que se cambie la hora o el lugar de la concentración, prevista en la praza do Toural, para evitar interferencias.