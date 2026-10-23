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Santiago de Compostela

Sanmartín condena la violencia en A Coruña y defiende las protestas pacíficas

La alcaldesa pide compatibilizar la concentración antifascista del domingo en Santiago con la Carreira Pedestre y plantea cambiar su hora o ubicación para evitar interferencias

Agencias
23/10/2026 16:00
Goretti Sanmartín defendió el derecho a la movilización pacífica y señaló que el Concello pidió a la Subdelegación del Gobierno modificar el horario o el lugar de la concentración prevista
Goretti Sanmartín defendió el derecho a la movilización pacífica y señaló que el Concello pidió a la Subdelegación del Gobierno modificar el horario o el lugar de la concentración prevista
EFE
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha condenado la violencia y ha defendido el derecho a movilizarse y a reivindicarse de manera "pacífica" tras las protestas antifascistas del pasado miércoles en A Coruña.

Este viernes, el concejal del PP de Santiago José Antonio Constenla, ha interpelado directamente a la regidora, solicitando que condene "sin ambigüedades" la violencia en las de A Coruña y que aclare si la manifestación convocada para este domingo por Galiza Nova frente a la represión policial va a "bociotear" la Carreira Pedestre.

Al respecto, la alcaldesa ha reiterado que "siempre rechaza la violencia" y defiende el derecho a movilizarse y a participar de forma "pacífica" en cualquier movilización que pueda haber.

La Praza do Toural de Santiago acogerá este domingo una de las siete concentraciones convocadas en Galicia para denunciar la actuación policial durante las protestas en A Coruña

Convocan una concentración en Santiago contra la "represión policial" en A Coruña

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Dicho eso, ha apuntado que resulta "verdaderamente difícil de ver" como el Gobierno más progresista de la historia --el Gobierno estatal-- "manda cargar a la policía contra manifestantes" que están ejerciendo su derecho a la reivindicación "de manera pacífica".

Con respecto a la carrera pedestre, Sanmartín ha señalado que la convocatoria del evento deportivo estaba comunicada con anterioridad a la concentración, por lo que se comunicó a la Subdelegación del Gobierno que se cambie la hora o el lugar de la concentración, prevista en la praza do Toural, para evitar interferencias.

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