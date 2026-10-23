La alcaldesa compostelana, Goretti Sanmart\u00edn, se ha referido hoy a las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente, \u00c1ngeles V\u00e1zquez, sobre la actuaci\u00f3n municipal durante el episodio de contaminaci\u00f3n por purines que afect\u00f3 al r\u00edo Tambre. Al respecto, Goretti Sanmart\u00edn ha asegurado que el hecho de que la conselleira dijese "que el Ayuntamiento no hizo nada por proteger la red de Santiago" es "mentir descaradamente". "Creo que deber\u00eda rectificar y deber\u00eda disculparse, porque esto es una falta de respeto, ya no solo en el \u00e1mbito pol\u00edtico, sino en el personal", ha enfatizado. Sobre la gesti\u00f3n de la crisis del agua, ha defendido que el Ayuntamiento actu\u00f3 desde el primer momento, aportando informaci\u00f3n, trabajo y recursos municipales para contribuir a evitar que el vertido llegase al sistema de abastecimiento. "A m\u00ed no me gustar\u00eda tener que hacer relatorio d\u00eda por d\u00eda y hora por hora de c\u00f3mo fue la gesti\u00f3n de este asunto. De qui\u00e9n informaba a qui\u00e9n y en qu\u00e9 momento. De c\u00f3mo hubo que exigir medidas para evitar un problema grand\u00edsimo para la red de abastecimiento de agua. De qui\u00e9n descolgaba el tel\u00e9fono para llamar y de qui\u00e9n demandaba reuniones para hacerle frente a esta situaci\u00f3n", ha insistido. A su juicio, mirar por la ciudad ser\u00eda "trabajar con lealtad institucional, atender las obligaciones de la capitalidad e incluir en los presupuestos las partidas que merecen los vecinos", y no "atrancar las pol\u00edticas de vivienda o de turismo". "Pretenden igualar responsabilidades, como si las responsabilidades del Ayuntamiento y las de la Xunta fuesen las mismas. El gobierno de Santiago no puede ejercer las competencias que le corresponden a la Xunta", ha zanjado.