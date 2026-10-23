Sanmartín acusa a la Xunta de dar la espalda a Santiago en el reparto de los fondos autonómicos

Goretti Sanmartín critica la dotación prevista por la Xunta para Santiago en los presupuestos autonómicos y anuncia que el Concello presentará enmiendas Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín ha afeado a la Xunta tratar "de forma desigual" a las ciudades gobernadas por el PP y a las que no, como es el caso de la capital gallega, en el marco del reparto de la distribución territorial de los fondos autonómicos.

Para Sanmartín, Santiago vuelve a recibir una dotación económica "insuficiente", por lo que formularán "muchas enmiendas" a los presupuestos. "Vuelven a dar la espalda a los vecinos de Compostela", ha criticado en rueda de prensa.

"Santiago, como el resto del país, lleva mucho tiempo esperando por la creación de vivienda pública y la dotación presupuestaria de este año realmente es, desde nuestra perspectiva, insuficiente. 9 millones para promoción, 5 millones para el desarrollo de suelo es una dotación que no hace más que comenzar a paliar un déficit que ya llevamos años con él y no está garantido además que las viviendas que se promuevan se dediquen al alquiler", ha lamentado.

Al hilo de ello, la alcaldesa compostelana ha subrayado que desde el Gobierno local echan en falta un apoyo presupuestario para rehabilitar inmuebles y destinarlos a vivienda pública en régimen de alquiler. Igualmente, ha reiterado su voluntad de estudiar fórmulas de colaboración, incluida la cesión de parcelas y otras alternativas, pero ha insistido en que estas cuestiones deben abordarse mediante reuniones de trabajo entre administraciones.

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Además, Goretti Sanmartín ha enfatizado que los presupuestos autonómicos deberían recoger "cantidades significativas" para compensar el esfuerzo que hacen los vecinos para acoger el Año Santo 2027, ya que muchos recursos municipales son absorbidos por necesidades de acondicionamientos de espacios públicos o la sobrecarga de los servicios por la "alta presencia" de visitantes.

"La Xunta de Galicia, que quiere alimentar ese discurso de su gran apuesta por el Xacobeo, no aumenta la dotación de la capitalidad de un hecho significativo porque pasar de 3 millones a 3.120.000 euros, es un aumento que es totalmente rácano e insuficiente", ha remarcado.

De hecho, ha apuntado que los estudios de la Universidade de Santiago de Compostela sitúan en torno a los ocho millones de euros los costes asociados a la capitalidad. Además, ha reprochado al Gobierno gallego que siga sin convocar el Consejo de Capitalidad, pese a que debe hacerlo antes de presentar el borrador de sus presupuestos.

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Entre sus demandas al Gobierno autonómico, la alcaldesa ha señalado la necesidad de invertir en infraestructuras deportivas, contrastando la falta de fondos para Santiago con el millón de euros destinado al estadio Anxo Carro de Lugo. "Los vecinos de Santiago tienen que tener los mismos derechos que los vecinos de otros lugares", ha reclamado.

Asimismo, la mandataria local ha reivindicado la creación de un Conservatorio de Danza en Santiago, una propuesta aprobada por unanimidad por la Corporación municipal, así como mejoras en la red pública de centros educativos de primaria y secundaria.

En particular, ha advertido de la insuficiencia de las partidas destinadas a atender las necesidades de los centros educativos y ha señalado que el proyecto presupuestario no contempla en el CEIP Quiroga Palacios los espacios de usos múltiples y el comedor que reclama la comunidad educativa.