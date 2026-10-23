El Museo do Pobo Galego recupera la memoria de las mujeres de la frontera entre Galicia y Portugal
La exposición 'Transfronteiriza', de Diana Gonçalves, podrá visitarse hasta el 28 de marzo de 2027 y aborda el papel que tuvieron ellas en el comercio y la economía familiar
El Museo do Pobo Galego inauguraba este jueves la exposición 'Transfronteiriza' de la artista y cineasta Diana Gonçalves, que permanecerá abierta hasta el 28 de marzo de 2027. La muestra parte del documental "Mulleres da raia", de la misma autora y fruto de tres años de investigación. A través del lenguaje cinematográfico, de materiales documentales, archivos históricos y elementos patrimoniales, la propuesta construye una experiencia alrededor de la memoria compartida entre Galicia y el norte de Portugal.
En concreto, 'Transfronteiriza' recupera la memoria de las mujeres que vivieron en la frontera entre ambos territorios a mediados del siglo XX, que desempeñaron un papel fundamental en el comercio transfronterizo y en la supervivencia económica de las familias.
En este contexto, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacó la contribución de iniciativas como esta para "poner en valor la identidad transfronteriza y los recursos turísticos y culturales asociados al río Miño y a las comunidades históricas de ambas márgenes".
Asimismo, subrayó la relevancia de propuestas culturales como esta para la "dinamización del turismo y la captación de públicos diversos", al incentivar a las personas a "visitar las ciudades de los lugares donde se exhiben" y favorecer el descubrimiento de su patrimonio y su oferta cultural.
Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, celebró durante su intervención este y otros proyectos artísticos en los que se está trabajando para la "recuperación de la memoria de las mujeres, tan necesaria y tan urgente".