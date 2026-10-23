Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Museo do Pobo Galego recupera la memoria de las mujeres de la frontera entre Galicia y Portugal

La exposición 'Transfronteiriza', de Diana Gonçalves, podrá visitarse hasta el 28 de marzo de 2027 y aborda el papel que tuvieron ellas en el comercio y la economía familiar

Adriana Quesada
Adriana Quesada y Agencias
23/10/2026 17:30
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participaron en la inauguración
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participaron en la inauguración
Xunta
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Museo do Pobo Galego inauguraba este jueves la exposición 'Transfronteiriza' de la artista y cineasta Diana Gonçalves, que permanecerá abierta hasta el 28 de marzo de 2027. La muestra parte del documental "Mulleres da raia", de la misma autora y fruto de tres años de investigación. A través del lenguaje cinematográfico, de materiales documentales, archivos históricos y elementos patrimoniales, la propuesta construye una experiencia alrededor de la memoria compartida entre Galicia y el norte de Portugal.

En concreto, 'Transfronteiriza' recupera la memoria de las mujeres que vivieron en la frontera entre ambos territorios a mediados del siglo XX, que desempeñaron un papel fundamental en el comercio transfronterizo y en la supervivencia económica de las familias.

Dea Gómez e Diego Omil, integrantes de Los Bravú, presentan na Igrexa da Universidade a exposición

Los Bravú exploran a relación entre o territorio e a memoria nunha exposición na Igrexa da Universidade

Más información

En este contexto, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacó la contribución de iniciativas como esta para "poner en valor la identidad transfronteriza y los recursos turísticos y culturales asociados al río Miño y a las comunidades históricas de ambas márgenes".

Asimismo, subrayó la relevancia de propuestas culturales como esta para la "dinamización del turismo y la captación de públicos diversos", al incentivar a las personas a "visitar las ciudades de los lugares donde se exhiben" y favorecer el descubrimiento de su patrimonio y su oferta cultural.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, celebró durante su intervención este y otros proyectos artísticos en los que se está trabajando para la "recuperación de la memoria de las mujeres, tan necesaria y tan urgente". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Cineuropa celebra 40 edicións con películas premiadas en Cannes, Berlín e San Sebastián
redacción santiago
Veolia_geotermia

La seguridad de los recursos frente al cambio climático
Redacción
Henrique Monteagudo, e o investigador Diego Rodríguez participará nunha conferencia sobre os novos materiais publicados sobre Manuel Murguía

O Ateneo de Santiago analiza os materiais inéditos de Murguía sobre a poesía popular galega
redacción santiago
Míriam Louzao presentou a nova programación de Fiestra Aberta xunto a representantes de Ataque Escampe, Grande Amore e do espectáculo 'Encontrarte'

Fiestra Aberta reúne a Ataque Escampe, Grande Amore, Narf e Miguel Araújo nunha nova edición
redacción santiago