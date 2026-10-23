Médicos de familia condenan el genocidio palestino durante un congreso europeo en Santiago con participación israelí

Más de 200 personas participaron este jueves en una protesta convocada por Sanidade Galega con Palestina contra la presencia de representantes de la Asociación Israelí de Médicos de Familia Sanidade Galega con Palestina

La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC) y la Red Española de Atención Primaria (REAP) han manifestado "clara e inequívocamente" su posición contraria al genocidio del pueblo palestino, además de instar a la comunidad internacional a facilitar la participación de todos los colegas de la red, incluidos los profesionales palestinos.

Así se han expresado en un comunicado, emitido con motivo del congreso de la European General Practice Research Network (EGPN) que se celebra estos días en Santiago y donde se reúnen profesionales de la Medicina de Familia de toda Europa. La organización del congreso ha recibido críticas de diversos sectores sociales por la participación de médicos israelíes.

Condenan además la violencia sobre la población civil, así como la destrucción del sistema sanitario y los ataques contra profesionales sanitarios, pacientes y centros de salud.

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"Nuestro posicionamiento se dirige contra las políticas y acciones que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional. Lamentamos que la situación actual de los colegas médicos palestinos que forman parte de la asociación no les permita la participación, como ha ocurrido en ediciones anteriores. Su ausencia es una expresión más de la situación que denunciamos", explican.

Por todo ello, y además de lo ya expresado, las sociedades firmantes reclaman la protección de la población civil, de los centros sanitarios y del personal, así como el acceso "inmediato y sin trabas" a la ayuda humanitaria.

Piden también a la comunidad científica internacional que facilite la participación de todos los colegas de la red, incluidos los profesionales palestinos.

"Defendemos que la ciencia y la medicina de familia deben ser espacios de encuentro, cooperación y defensa de los derechos humanos. Entendemos que muchos de nuestros asociados comparten el apoyo al pueblo palestino y las sociedades firmantes seguirán trabajando para que la Atención Primaria sea una voz comprometida con la paz, la justicia y el derecho universal a la salud", concluyen.

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Manifestación contra la participación de médicos israelíes en un congreso

Más de 200 personas se manifestaron este jueves en Compostela contra la participación de la Asociación Israelí de Médicos de Familia en el congreso de la EGPRN que acoge el Hotel Monumento San Francisco de la capital gallega.

La movilización, convocada por Sanidade Galega con Palestina (SGCP) y apoyada por numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas, se desarrolló sin incidentes y bajo un amplio dispositivo de seguridad. El congreso continuará el viernes y el sábado.

Durante el acto se leyó un manifiesto basado en la carta remitida a la organización del congreso, en la que SGCP expresa su "frontal oposición" a la presencia de representantes de la IAFP en este congreso.

El texto, denuncia "la complicidad" que la plataforma atribuye a la asociación "con la destrucción del sistema sanitario palestino, los ataques contra el personal sanitario y el genocidio en curso, así como el uso de publicaciones científicas para construir y difundir propaganda sionista".

La plataforma ha querido aclarar que su demanda "no se fundamenta en el origen de los profesionales participantes", si no "en su actividad y militancia sionista y en su vinculación con la IAFP".