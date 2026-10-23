Kibus Distribución Alimenticia gestionará la Plataforma Logística de Santiago

a alcaldesa de Santiago anunció la elección de Kibus Distribución Alimenticia para gestionar la Plataforma Logística, un proyecto que pretende centralizar el reparto de mercancías Concello de Santiago/Archivo

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín ha anunciado que la empresa Kibus Distribución Alimenticia ha sido la elegida como adjudicataria para desarrollar la distribución de la Plataforma Logística. La propuesta de la Mesa de Contratación será aprobada el próximo viernes.

"Es un paso gigante para cambiar uno de los grandes problemas de la ciudad histórica y avanzar en medidas estructurales a largo plazo", ha reivindicado la alcaldesa compostelana.

Según ha señalado, la creación de un centro de distribución de mercancías afronta varios retos que tiene el Santiago actual: la sostenibilidad ambiental y económica, el cuidado de la ciudad histórica y la racionalización del tráfico comercial.

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En este sentido, la regidora ha recordado que el sistema de distribución actualmente vigente se colapsa durante las primeras horas del día en las plazas y calles con más carga de negocios. Por eso, ha indicado que creen que es "muy buena apuesta" ir por un servicio centralizado, que permita "optimizar las cargas" y "reducir la presencia de vehículos".

Además, ha apuntado que la empresa seleccionada cuenta con "mucha experiencia" en la distribución logística de productos alimentarios, interviniendo en toda la cadena mediante servicios digitales, logísticos y comerciantes. De hecho, desde 2023 trabaja con Inditex suministrando sus comedores.

También, ha subrayado, aporta valores socioeconómicos y ambientales al proyecto, como el interés por la producción de proximidad, el fortalecimiento del sector primario y la reducción de residuos y de desperdicio alimentario.