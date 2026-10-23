Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Kibus Distribución Alimenticia gestionará la Plataforma Logística de Santiago

La propuesta de adjudicación se aprobará el próximo viernes y busca reducir el tráfico comercial y mejorar la distribución de mercancías en el casco histórico

Agencias
23/10/2026 15:30
El delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el presidente de Mercasa, José Miñones, inauguraron la plataforma logística LóxiCo
a alcaldesa de Santiago anunció la elección de Kibus Distribución Alimenticia para gestionar la Plataforma Logística, un proyecto que pretende centralizar el reparto de mercancías
Concello de Santiago/Archivo
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín ha anunciado que la empresa Kibus Distribución Alimenticia ha sido la elegida como adjudicataria para desarrollar la distribución de la Plataforma Logística. La propuesta de la Mesa de Contratación será aprobada el próximo viernes.

"Es un paso gigante para cambiar uno de los grandes problemas de la ciudad histórica y avanzar en medidas estructurales a largo plazo", ha reivindicado la alcaldesa compostelana.

Según ha señalado, la creación de un centro de distribución de mercancías afronta varios retos que tiene el Santiago actual: la sostenibilidad ambiental y económica, el cuidado de la ciudad histórica y la racionalización del tráfico comercial.

Goretti Sanmartín critica la dotación prevista por la Xunta para Santiago en los presupuestos autonómicos y anuncia que el Concello presentará enmiendas

Sanmartín acusa a la Xunta de dar la espalda a Santiago en el reparto de los fondos autonómicos

Más información

En este sentido, la regidora ha recordado que el sistema de distribución actualmente vigente se colapsa durante las primeras horas del día en las plazas y calles con más carga de negocios. Por eso, ha indicado que creen que es "muy buena apuesta" ir por un servicio centralizado, que permita "optimizar las cargas" y "reducir la presencia de vehículos".

Además, ha apuntado que la empresa seleccionada cuenta con "mucha experiencia" en la distribución logística de productos alimentarios, interviniendo en toda la cadena mediante servicios digitales, logísticos y comerciantes. De hecho, desde 2023 trabaja con Inditex suministrando sus comedores.

También, ha subrayado, aporta valores socioeconómicos y ambientales al proyecto, como el interés por la producción de proximidad, el fortalecimiento del sector primario y la reducción de residuos y de desperdicio alimentario.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Cineuropa celebra 40 edicións con películas premiadas en Cannes, Berlín e San Sebastián
redacción santiago
Veolia_geotermia

La seguridad de los recursos frente al cambio climático
Redacción
Henrique Monteagudo, e o investigador Diego Rodríguez participará nunha conferencia sobre os novos materiais publicados sobre Manuel Murguía

O Ateneo de Santiago analiza os materiais inéditos de Murguía sobre a poesía popular galega
redacción santiago
Míriam Louzao presentou a nova programación de Fiestra Aberta xunto a representantes de Ataque Escampe, Grande Amore e do espectáculo 'Encontrarte'

Fiestra Aberta reúne a Ataque Escampe, Grande Amore, Narf e Miguel Araújo nunha nova edición
redacción santiago