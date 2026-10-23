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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Fiestra Aberta reúne a Ataque Escampe, Grande Amore, Narf e Miguel Araújo nunha nova edición

O ciclo musical compostelán ofrecerá tres concertos entre outubro e decembro no Auditorio de Galicia e no Teatro Principal, con entradas a 12 euros

Redacción Santiago
23/10/2026 18:00
Míriam Louzao presentou a nova programación de Fiestra Aberta xunto a representantes de Ataque Escampe, Grande Amore e do espectáculo 'Encontrarte'
Míriam Louzao presentou a nova programación de Fiestra Aberta xunto a representantes de Ataque Escampe, Grande Amore e do espectáculo 'Encontrarte'
Concello de Santiago
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O ciclo musical Fiestra Aberta presenta a súa nova programación con tres concertos que se celebrarán entre outubro e decembro no Auditorio de Galicia e no Teatro Principal. Ataque Escampe e Grande Amore, unha homenaxe colectiva a Narf no décimo aniversario do seu pasamento e o músico portugués Miguel Araújo protagonizan esta nova entrega, que combina a creación galega contemporánea, a recuperación da memoria musical e o diálogo con outras tradicións culturais.

A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, presentou hoxe a programación nunha rolda de prensa na que particparon Nuno Pico, de Grande Amore, e Cibrán Tenreiro, de Ataque Escampe, representantes do proxecto 'Outros corpos'; así como Uxía, Gloria Pavía e Migui Bouzó, participantes no concerto 'Encontrarte. 10 anos lembrando a Narf'.

A primeira cita será este domingo, 25 de outubro, ás 20.00 horas, no Auditorio de Galicia, co concerto 'Outros corpos', o proxecto compartido de Ataque Escampe e Grande Amore, dúas das formacións máis singulares da música galega actual.

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A proposta nace dun exercicio de intercambio creativo no que cada banda versiona cancións da outra desde a súa propia identidade sonora. O resultado é un disco e un espectáculo especial que permite descubrir novas lecturas de composicións coñecidas, a través do contraste e da complicidade entre dous universos musicais diferentes.

O 15 de novembro, ás 20.00 horas, o Auditorio de Galicia acollerá 'Encontrarte. 10 anos lembrando a Narf', unha homenaxe a Fran Pérez que terá lugar coincidindo co décimo aniversario do seu falecemento.

Baixo a dirección musical de Uxía e a dirección artística de Nordesía, 'Encontrarte' reunirá artistas que compartiron camiño con Narf e novas voces que recollen o seu legado para reinterpretar as súas cancións e mantelas vivas.

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A proposta concíbese como unha viaxe musical entre a memoria e o presente, na que conflúen cancións, poesía, palabra e ritmos que atravesan o universo creativo de Fran Pérez. Unha celebración colectiva da súa obra que terá lugar en Compostela, cidade coa que o músico mantivo unha estreita vinculación e á que dedicou a súa canción Santiago.

A programación concluirá o 19 de decembro, ás 20.00 horas, no Teatro Principal, coa actuación de Miguel Araújo, un dos nomes máis destacados da música portuguesa contemporánea, que presentará a súa nova xira, 'Passemos aos salões'.

Neste espectáculo, o músico recupera a esencia da canción en directo nun formato íntimo de voz e piano acústico. Ao longo do concerto, Araújo revisitará algunhas das composicións máis recoñecidas da súa carreira e compartirá co público as historias, lembranzas e inspiracións que están detrás delas, nunha proposta que combina música e relato.

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