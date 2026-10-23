O Ateneo de Santiago analiza os materiais inéditos de Murguía sobre a poesía popular galega
Henrique Monteagudo e Diego Rodríguez abordarán o legado do historiador e o debate arredor do romance de Don Gaiferos de Mormaltán nunha conferencia o luns 26 de outubro
O Ateneo de Santiago celebrará o próximo luns, 26 de outubro, ás 19.30 horas, unha conferencia titulada 'As Rimas Populares de Galicia e o retorno de don Gaiferos', que contará coa participación do presidente da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, e do investigador Diego Rodríguez. Ambos os especialistas abordarán o legado de Manuel Murguía e as novas perspectivas de investigación abertas pola recente publicación de materiais inéditos do seu proxecto de recompilación da poesía popular galega.
A publicación destes materiais pola Real Academia Galega, a principios deste ano, permite revisar a consideración do proxecto de Murguía e reflexionar sobre o estado do folclore galego na primeira metade do século XIX. A conferencia prestará especial atención ao romance de Don Gaiferos de Mormaltán, unha composición que se converteu nun dos principais focos do debate académico arredor da fiabilidade do traballo de Murguía. Monteagudo e Rodríguez, este último editor da publicación, analizarán as cuestións filolóxicas e históricas que suscita a obra, así como as novas vías de investigación que abre para o estudo da tradición oral galega.
Henrique Monteagudo é catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, investigador do Instituto da Lingua Galega e director da Cátedra Castelao da USC. Membro numerario da Real Academia Galega desde 2012, foi elixido presidente da institución en marzo de 2025. Pola súa banda, Diego Rodríguez (Santiago de Compostela, 1972) é licenciado en Xeografía e Historia pola USC, nas especialidades de Historia Contemporánea e Biblioteconomía e Arquivística. É membro correspondente da Real Academia Galega e responsable de Patrimonio e Cultura e bibliotecario da Fundación Barrié.