Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Ateneo de Santiago analiza os materiais inéditos de Murguía sobre a poesía popular galega

Henrique Monteagudo e Diego Rodríguez abordarán o legado do historiador e o debate arredor do romance de Don Gaiferos de Mormaltán nunha conferencia o luns 26 de outubro

Redacción Santiago
23/10/2026 19:00
Henrique Monteagudo, e o investigador Diego Rodríguez participará nunha conferencia sobre os novos materiais publicados sobre Manuel Murguía
Henrique Monteagudo, e o investigador Diego Rodríguez participará nunha conferencia sobre os novos materiais publicados sobre Manuel Murguía
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Ateneo de Santiago celebrará o próximo luns, 26 de outubro, ás 19.30 horas, unha conferencia titulada 'As Rimas Populares de Galicia e o retorno de don Gaiferos', que contará coa participación do presidente da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, e do investigador Diego Rodríguez. Ambos os especialistas abordarán o legado de Manuel Murguía e as novas perspectivas de investigación abertas pola recente publicación de materiais inéditos do seu proxecto de recompilación da poesía popular galega.

A publicación destes materiais pola Real Academia Galega, a principios deste ano, permite revisar a consideración do proxecto de Murguía e reflexionar sobre o estado do folclore galego na primeira metade do século XIX. A conferencia prestará especial atención ao romance de Don Gaiferos de Mormaltán, unha composición que se converteu nun dos principais focos do debate académico arredor da fiabilidade do traballo de Murguía. Monteagudo e Rodríguez, este último editor da publicación, analizarán as cuestións filolóxicas e históricas que suscita a obra, así como as novas vías de investigación que abre para o estudo da tradición oral galega.

Henrique Monteagudo é catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, investigador do Instituto da Lingua Galega e director da Cátedra Castelao da USC. Membro numerario da Real Academia Galega desde 2012, foi elixido presidente da institución en marzo de 2025. Pola súa banda, Diego Rodríguez (Santiago de Compostela, 1972) é licenciado en Xeografía e Historia pola USC, nas especialidades de Historia Contemporánea e Biblioteconomía e Arquivística. É membro correspondente da Real Academia Galega e responsable de Patrimonio e Cultura e bibliotecario da Fundación Barrié.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Cineuropa celebra 40 edicións con películas premiadas en Cannes, Berlín e San Sebastián
redacción santiago
Veolia_geotermia

La seguridad de los recursos frente al cambio climático
Redacción
Henrique Monteagudo, e o investigador Diego Rodríguez participará nunha conferencia sobre os novos materiais publicados sobre Manuel Murguía

O Ateneo de Santiago analiza os materiais inéditos de Murguía sobre a poesía popular galega
redacción santiago
Míriam Louzao presentou a nova programación de Fiestra Aberta xunto a representantes de Ataque Escampe, Grande Amore e do espectáculo 'Encontrarte'

Fiestra Aberta reúne a Ataque Escampe, Grande Amore, Narf e Miguel Araújo nunha nova edición
redacción santiago