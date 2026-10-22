La Universidad de los Andes de Chile nombrará doctor honoris causa a un catedrático de la USC

Antonio-Carlos Pereira Menaut, catedrático de Derecho Constitucional de la USC, será nombrado doctor honoris causa por la Universidad de los Andes de Chile Universidad de los Andes

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Antonio-Carlos Pereira Menaut será distinguido como doctor honoris causa por la Universidad de los Andes de Chile. El Consejo Superior de la institución aprobó el nombramiento a propuesta de su Facultad de Derecho. La ceremonia tendrá lugar el viernes 30 de octubre, a las 11.30 horas, en el Salón de Honor Álvaro del Portillo, en Santiago de Chile.

Doctor en Derecho por la USC, Pereira Menaut ha desarrollado su carrera académica en las universidades de Navarra, Cantabria, Valladolid y Santiago de Compostela. Su producción científica incluye más de 70 libros y capítulos de libros y más de 50 artículos especializados en Derecho Constitucional, Teoría del Derecho y Teoría Política. Entre sus obras destaca 'Teoría Constitucional', publicada en España, Chile, México y Perú.

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Su relación con la Universidad de los Andes se remonta a 1992. Desde entonces ha participado en actividades docentes, seminarios y tribunales de tesis doctorales organizados por su Facultad de Derecho. También forma parte del consejo editorial de la 'Revista Jurídica Digital Uandes' y colabora con 'Polis, Observatorio de Derecho Público'.

Pereira Menaut también participó en la creación del convenio de colaboración entre la USC y la Universidad de los Andes, que ha facilitado actividades conjuntas y estancias de investigación para profesorado y estudiantes de doctorado.