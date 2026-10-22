Santiago comparte con Cuba, México y Cabo Verde sus medidas para regular el turismo y proteger el casco histórico

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, recibieron en Raxoi a una delegación de Cuba, México y Cabo Verde Concello de Santiago

Santiago ha compartido con representantes de Cuba, México y Cabo Verde algunas de las medidas que está aplicando para compatibilizar la actividad turística con la conservación de su casco histórico y la vida cotidiana de sus residentes. La delegación internacional visitó este jueves el Ayuntamiento y el Consorcio de Santiago en el marco de un proyecto de cooperación impulsado por el Eixo Atlántico y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En el encuentro celebrado en Raxoi, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica, Iago Lestegás, explicaron las iniciativas municipales para avanzar hacia un turismo de calidad y mantener viva la ciudad histórica. Entre las medidas que suscitaron mayor interés figuran la activación del Registro de Solares y la aplicación del impuesto de estancias turísticas.

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La reunión también abordó las actuaciones para proteger el comercio de proximidad frente a la proliferación de tiendas de recuerdos y negocios automatizados, la inspección de viviendas de uso turístico y el proyecto municipal para rehabilitar edificios y destinarlos al alquiler público.

Posteriormente, la delegación se desplazó al Consorcio de Santiago, donde su gerente, José Antonio Domínguez Varela, presentó el funcionamiento de la entidad, su modelo de gestión y financiación y su papel en la rehabilitación y conservación del patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad.

La visita forma parte del proyecto de cooperación triangular 'Turismo sostible e desenvolvemento urbano en cidades Patrimonio Mundial', que promueve el intercambio de experiencias entre instituciones de distintos países. En la delegación participaron representantes de la Oficina del Historiador de La Habana, del Fideicomiso del Centro Histórico de Ciudad de México y de instituciones de Cabo Verde, junto con representantes del Eixo Atlántico y de la AECID.