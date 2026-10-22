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Santiago de Compostela

Santiago y Bogotá se unen a través de la música de tuna en el V Festival dos Camiños

Troyanos de Compostela y la Tuna de Egresados Universitarios Santa Fe de Bogotá actuarán este sábado, 24 de octubre, a las 18.30 horas en el centro sociocultural Maruxa e Coralia, con entrada gratuita

Adriana Quesada
Adriana Quesada
22/10/2026 18:00
El V Festival dos Camiños reunirá a Troyanos de Compostel, y a la tuna colombiana Santa Fe de Bogotá para compartir la tradición musical de ambos lados del Atlántico
El V Festival dos Camiños reunirá a Troyanos de Compostel, y a la tuna colombiana Santa Fe de Bogotá para compartir la tradición musical de ambos lados del Atlántico
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Santiago volverá a estrechar lazos musicales con Latinoamérica este sábado con la celebración del V Festival dos Camiños, que reunirá a Troyanos de Compostela y a la Tuna de Egresados Universitarios Santa Fe de Bogotá. El concierto será este sábado 24 de octubre a las 18.30 horas en el centro sociocultural Maruxa e Coralia, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La agrupación colombiana, formada por antiguos universitarios, cuenta con 42 años de trayectoria y mantiene como objetivo preservar y difundir la tradición de las tunas. En sus filas hay también integrantes de países como Puerto Rico, México, Chile, Estados Unidos y España. A lo largo de su historia ha participado en actos institucionales, festivales y conciertos benéficos, además de publicar varios trabajos discográficos.

Su presencia en Santiago responde al vínculo que el Museo Casa de la Troya ha ido creando con tunas de distintos países. Las visitas de estas agrupaciones al museo, dedicado al universo de la novela de Alejandro Pérez Lugín, dieron origen a un festival que busca acercar sus repertorios al público compostelano y a quienes visitan la ciudad.

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La otra protagonista de la cita será Troyanos de Compostela, un grupo nacido en 2013 para recuperar y divulgar la música de pulso y púa que interpretaban las tunas en Santiago a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Su repertorio también reivindica a compositores gallegos de aquella época. En 2018 publicó el disco 'Viva Galicia! A música no tempo da Casa da Troia'.

El presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, Benigno Amor, destaca que el festival combina canciones gallegas con música iberoamericana y permite reforzar los vínculos culturales con Latinoamérica. En ediciones anteriores participaron tunas procedentes de México, Puerto Rico y Argentina; este año se incorpora Colombia.

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