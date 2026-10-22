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Santiago de Compostela

Un estudio del IDIS y el CHUS sobre el Crohn recibe un premio internacional

El ensayo, realizado en diez pacientes en Santiago, detectó una mejoría de la fibrosis y el estrechamiento intestinal en la mitad de los participantes

Agencias
22/10/2026 16:00
El doctor Manuel Barreiro de Acosta, del grupo de Investigación Traslacional en Enfermedades del Aparato Digestivo del IDIS, presentó el estudio sobre el fármaco MBF-118 en la UEG Week
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Un estudio pionero realizado en Santiago de Compostela para evaluar un tratamiento oral frente a la fibrosis-estenosis intestinal asociada a la enfermedad de Crohn ha recibido el premio a la mejor presentación de comunicaciones científicas ('Best Abstract Presentation Prize') en la UEG Week, el congreso internacional de gastroenterología celebrado del 17 al 20 de octubre.

El trabajo, presentado por el doctor Manuel Barreiro de Acosta, del grupo de Investigación Traslacional en Enfermedades del Aparato Digestivo del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), evalúa la seguridad y eficacia preliminar del fármaco MBF-118 en pacientes con esta complicación de la enfermedad, caracterizada por la formación excesiva de tejido cicatricial y el estrechamiento del intestino.

Según ha explicado el investigador, el ensayo clínico, desarrollado exclusivamente en el IDIS y el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), evaluó un agonista oral de PPARgamma de liberación intestinal en diez pacientes. Los resultados mostraron una disminución del dolor y una mejoría de la fibrosis-estenosis en el 50% de los participantes.

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El estudio incluyó evaluaciones antes y después del tratamiento mediante colonoscopias con biopsia y ecografías intestinales realizadas en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del CHUS. Barreiro ha destacado la incorporación de la ecografía en el seguimiento de estos pacientes como una de las novedades del trabajo.

"Es un honor inesperado recibir este premio ante ensayos multicéntricos de grandes farmacéuticas", ha señalado el especialista, quien ha subrayado la capacidad de los equipos de Santiago para desarrollar un ensayo clínico de fase IIa sobre un fármaco dirigido a una complicación para la que, según ha indicado, no existe actualmente un tratamiento aprobado específico.

La enfermedad inflamatoria intestinal afecta a más de 360.000 personas en España, alrededor del 1% de la población, según los datos aportados por el equipo investigador. Galicia se encuentra entre las comunidades con mayor incidencia, mientras que la unidad del CHUS atiende a más de 3.000 pacientes de las áreas de Santiago y Barbanza.

Estos datos, junto con la necesidad de evitar la progresión de la enfermedad y adaptar los tratamientos a cada paciente, ponen de relieve la importancia de investigar nuevas alternativas terapéuticas para las complicaciones asociadas al Crohn.

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