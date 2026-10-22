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Santiago de Compostela

Convocan una concentración en Santiago contra la "represión policial" en A Coruña

 Galiza Nova, con el respaldo de la CIG, el BNG y Erguer, llama a movilizarse este domingo a las 12.00 horas en la Praza do Toural, al igual que en las otras seis ciudades gallegas

Agencias
22/10/2026 15:09
La Praza do Toural de Santiago acogerá este domingo una de las siete concentraciones convocadas en Galicia para denunciar la actuación policial durante las protestas en A Coruña
La Praza do Toural de Santiago acogerá este domingo una de las siete concentraciones convocadas en Galicia para denunciar la actuación policial durante las protestas en A Coruña
EFE
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Galiza Nova, respaldada por la CIG, el BNG y Erguer, ha convocado para este domingo concentraciones en las siete ciudades gallegas contra la "represión policial" que, según denuncian, agentes antidisturbios ejercieron en A Coruña contra manifestantes a raíz de una visita del líder de Vox, Santiago Abascal, a la ciudad herculina el miércoles.

Estas protestas se celebrarán de forma simultánea a las 12.00 horas en los siete municipios. En las cuatro capitales de provincia será frente a las sedes de la Subdelegación del Gobierno y, en las tres ciudades restantes, los espacios escogidos son lugares céntricos: en Vigo, en la Farola de Urzaiz; en Santiago, en la Praza do Toural, y en Ferrol, en la Praza Amada García.

"Frente a la represión policial y al fascismo españolista, llenemos las calles de todo el país. Que tengan claro que no nos van a callar: Galicia es y será antifascista", proclama en sus redes sociales la organización juvenil del BNG, una de las entidades que promovió las protestas del miércoles, junto a la Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS) y el Sindicato de Vivenda, entre otras.

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Las primeras cargas policiales y disturbios se produjeron por la mañana en el marco de una protesta contra la presencia de Abascal en un acto en la Praza de María Pita. Esta situación que se saldó con detenidos y varias personas heridas, entre ellas un joven que presentaba lesiones visibles en el rostro tras una de las cargas.

Estas se repitieron por la noche, cuando en torno a 2.000 personas se manifestaron en contra de la "represión policial" sufrida por la mañana. Esta segunda protesta también concluyó con un altercado entre un grupo de unas decenas de personas y agentes policiales, que volvieron a cargar contra algunos manifestantes.

Según los datos de la Delegación del Gobierno, se produjo la detención de un total de tres personas, dos puestas ya en libertada a la espera del procedimiento judicial correspondiente, y otra que pasará durante este jueves a disposición judicial.

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