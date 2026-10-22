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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Cinco establecementos de Santiago optan aos II Premios da Cociña Galega

Abastos 2.0, A Horta do Obradoiro, Pampín Bar, O Dezaseis e Raxería San Marcos son finalistas en cinco categorías; a gala celebrarase o 26 de outubro no Auditorio de Galicia

Redacción Santiago
22/10/2026 17:30
Cinco establecementos composteláns compiten nos II Premios da Cociña Galega, que recoñecen a elaboración de receitas tradicionais e a conservación do patrimonio culinario galego
Cinco establecementos composteláns compiten nos II Premios da Cociña Galega, que recoñecen a elaboración de receitas tradicionais e a conservación do patrimonio culinario galego
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Santiago de Compostela estará presente nos II Premios da Cociña Galega con 5 candidaturas, entre as 57 que compiten na segunda edición destes galardóns, organizados pola Asociación Amigos da Cociña Galega e a Fundación A Muíñeira. Os premios recoñecerán os establecementos e profesionais que destacan na elaboración de receitas tradicionais e na conservación dunha das principais expresións do patrimonio cultural de Galicia.

Os establecementos seleccionados foron para a categoría de receita de mariscos bivalvos, Abastos 2.0; na categoría de pescada, A Horta do Obradoiro; na categoría de Galo, pularda ou capón, Pampín Bar; en carne ao caldeiro, O Dezaseis; e en raxo de porco, Raxería San Marcos.  

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A selección destes II Premios da Cociña Galega abrangue 19 categorías dedicadas a elaboracións emblemáticas da cociña galega, desde os mariscos e os peixes ata as carnes, os pratos de culler, as empanadas e as sobremesas. A iniciativa busca dar visibilidade aos establecementos que preservan receitas transmitidas entre xeracións e que contribúen a manter viva a identidade culinaria de Galicia.

A gala de entrega celebrarase o próximo 26 de outubro no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, nun encontro que reunirá representantes do sector gastronómico e hostaleiro galego.

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