Cinco establecementos de Santiago optan aos II Premios da Cociña Galega
Abastos 2.0, A Horta do Obradoiro, Pampín Bar, O Dezaseis e Raxería San Marcos son finalistas en cinco categorías; a gala celebrarase o 26 de outubro no Auditorio de Galicia
Santiago de Compostela estará presente nos II Premios da Cociña Galega con 5 candidaturas, entre as 57 que compiten na segunda edición destes galardóns, organizados pola Asociación Amigos da Cociña Galega e a Fundación A Muíñeira. Os premios recoñecerán os establecementos e profesionais que destacan na elaboración de receitas tradicionais e na conservación dunha das principais expresións do patrimonio cultural de Galicia.
Os establecementos seleccionados foron para a categoría de receita de mariscos bivalvos, Abastos 2.0; na categoría de pescada, A Horta do Obradoiro; na categoría de Galo, pularda ou capón, Pampín Bar; en carne ao caldeiro, O Dezaseis; e en raxo de porco, Raxería San Marcos.
A selección destes II Premios da Cociña Galega abrangue 19 categorías dedicadas a elaboracións emblemáticas da cociña galega, desde os mariscos e os peixes ata as carnes, os pratos de culler, as empanadas e as sobremesas. A iniciativa busca dar visibilidade aos establecementos que preservan receitas transmitidas entre xeracións e que contribúen a manter viva a identidade culinaria de Galicia.
A gala de entrega celebrarase o próximo 26 de outubro no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, nun encontro que reunirá representantes do sector gastronómico e hostaleiro galego.