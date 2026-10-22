El CiMUS proyecta un corto sobre la relación entre la edad y la fertilidad

España se encuentra entre los países de la Unión Europea donde más se retrasa la maternidad

El CiMUS de la Universidade de Santiago acogerá el próximo lunes, 26 de octubre, la proyección de 'AMORE (Aportando Miradas sobre Ovocitos, Reproducción y Edad)', un cortometraje que aborda la relación entre la edad y la fertilidad a través de la investigación científica y la danza contemporánea. La sesión será a las 18.00 horas en el Theatre Room del centro.

Producida por la Universidad de Zaragoza con la colaboración del CiMUS, la película busca acercar al público información científica sobre el envejecimiento reproductivo y los cambios que experimenta la fertilidad femenina con la edad.

En el proyecto participa Diana Guallar, investigadora principal del CiMUS y coordinadora del grupo de Epitranscriptómica y Envejecimiento, cuya investigación se centra en los mecanismos celulares implicados en estos procesos.

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La iniciativa parte de una realidad demográfica marcada por el retraso de la maternidad. En España, la edad media al nacimiento del primer hijo supera los 31 años, frente a los 25 de hace cuatro décadas, mientras que la fertilidad femenina disminuye progresivamente con la edad. El proyecto pretende contribuir a divulgar estos cambios desde una perspectiva científica.

'AMORE' cuenta con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y con la colaboración de la Sociedad Española de Fertilidad y Quirónsalud.