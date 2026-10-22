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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Los Bravú exploran a relación entre o territorio e a memoria nunha exposición na Igrexa da Universidade

A mostra ‘Agora hai terras de millo onde antes estaba Troia’ reúne obras do dúo artístico formado por Dea Gómez e Diego Omil e poderá visitarse ata o 20 de novembro

Redacción Santiago
22/10/2026 16:30
Dea Gómez e Diego Omil, integrantes de Los Bravú, presentan na Igrexa da Universidade a exposición
Dea Gómez e Diego Omil, integrantes de Los Bravú, presentan na Igrexa da Universidade a exposición
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A Igrexa da Universidade acolle ata o 20 de novembro a mostra ‘Agora hai terras de millo onde antes estaba Troia’, obra de Los Bravú, un dúo artístico integrado por Dea Gómez e Diego Omil. A exposición abriu oficialmente este xoves nun acto no que xunto cos autores interveu a vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana, que reivindicou a USC como “espazo de produción e de transmisión de coñecemento onde debe integrarse a cultura, que ten que ser unha experiencia universitaria, unha experiencia de formación”.

Nesta exposición, Los Bravú despregan unha linguaxe pictórica de corte figurativo, atravesado por ecos surrealistas e por un virtuosismo neomanierista que fai da colaxe, a fusión e o desprazamento entre códigos unha forma de pensamento. Nas súas imaxes conviven o deseño contemporáneo, os fanzines, os mass media e unha estética de raíz academicista, configurando unha cartografía onde o narrativo se abre cara a unha dimensión simbólica.

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A modernidade en Dea Gómez e Diego Omil, que levan traballando xuntos dende 2012, cífrase na capacidade das súas imaxes para encriptar os anhelos da nosa época e permitirnos habitar, por un instante, o reverso invisible do noso presente. “Expor nun espazo como este é un auténtico luxo, e este espazo e a montaxe teñen moito que ver tamén coa nosa maneira de construír”, explicaron a autora e o autor na inauguración. “Esta mostra entronca directamente coa tradición, o simbolismo e a acumulación de imaxes, con obras nas que deixamos un espazo para a libre interpretación ás persoas espectadoras”. En definitiva, concluíron, “buscamos que a ollada de quen mira complete a exposición”.

Pola súa banda, para a vicerreitora a obra de Gómez e Omil caracterízase por dialogar coas culturas populares, coas tradicións, cos imaxinarios colectivos e cos modos contemporáneos de producir e de consumir imaxes. “O título da exposición remite a unha idea moi galega de que as paisaxe non son só físicas ou xeográficas, senón que tamén son as xentes que van evolucionando no tempo e que teñen disintas maneiras de relacionarse cos territorios”, explicou.

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