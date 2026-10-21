La USC reactiva la reforma de sus estatutos tras quedar pendiente en el mandato anterior

La reforma estatutaria de la USC se retoma con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible y garantizar la participación de la comunidad universitaria Santi Alvite

El claustro de la Universidade de Santiago (USC) ha acordado este miércoles en sesión extraordinaria empezar con los trabajos de reforma estatutaria después de que cambiase la composición de este órgano de gobierno y de la comisión encargada de ese cometido.

La iniciativa vio el visto bueno con 131 votos a favor, ocho en contra y 11 abstenciones, remitiéndose a todos los miembros el borrador que elaboró la anterior comisión para que la nueva decida si emplearlo o no como punto de inicio.

Todo ello en cumplimiento de la normativa que establece que las universidades deberían tener aprobadas unos nuevos estatutos a finales del pasado mes de marzo.

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En un comunicado, la USC ha explicado que no fue posible terminar ese trabajo en el mandato anterior, por lo que ahora ha tenido que ser reactivado y será la comisión de Desarrollo Estatutario quien se encargará de organizarlo, "garantizando la máxima participación y buscando el mayor consenso posible", ha subrayado la rectora, Rosa Crujeiras.

Ella ha querido destacar la labor realizada por la anterior comisión con el objetivo de buscar "consenso".