El servicio de asesoramiento sobre alquiler de Santiago atiende 192 consultas en tres meses

El Concello está elaborando informes técnicos para construir derechos de superficie sobre parcelas municipales destinadas a la construcción de vivienda protegida Concello de Santiago

El servicio municipal de información y asesoramiento sobre alquiler de Santiago atendió 192 consultas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sus primeros tres meses de funcionamiento. La mayoría procedieron de personas inquilinas, con 106 consultas, frente a las 86 realizadas por propietarios. Las dudas más habituales estuvieron relacionadas con la prórroga de los contratos, las subidas del alquiler, la devolución de las fianzas y la normativa sobre pisos turísticos.

El teléfono fue la vía de contacto más utilizada, con 92 consultas, repartidas casi por igual entre inquilinos —47— y propietarios —45—. El correo electrónico recibió otras 62 consultas, principalmente de personas arrendatarias, que recurrieron a este canal, entre otros motivos, para enviar borradores de contratos y solicitar información jurídica por escrito.

Las 40 consultas restantes se atendieron de forma presencial. Aunque representan alrededor de una quinta parte del total, estas citas suelen corresponder a situaciones más complejas, según los responsables del servicio. Entre los casos abordados figuran situaciones de vulnerabilidad social, riesgo de desahucio, posibles cláusulas abusivas y dudas sobre la aplicación de la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.

El servicio está gestionado con la colaboración de Provivienda. Durante la presentación del balance, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, destacó el volumen de consultas y las valoraciones positivas recibidas por parte de los usuarios. La abogada Cristina Serantes incidió en la utilidad de ofrecer información clara sobre los derechos y obligaciones de las partes, mientras que la responsable territorial de Provivienda en Galicia, Ana Pardo Fernández, subrayó la importancia de que la ciudadanía conozca sus derechos para poder ejercerlos.

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Entre las cuestiones atendidas también hubo consultas sobre la regulación de los precios del alquiler derivadas al servicio por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), en un contexto marcado por la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado el pasado 29 de julio.

El Concello estudia fórmulas para promover vivienda protegida

Al margen del balance del servicio, Lestegás avanzó que el Concello está elaborando informes técnicos para constituir derechos de superficie sobre dos parcelas municipales destinadas a vivienda protegida. Esta fórmula permitiría construir viviendas en suelo público y mantener la titularidad municipal de los terrenos, que revertirían al Concello junto con las edificaciones al finalizar el plazo establecido, habitualmente de 75 años.

Una de las parcelas se encuentra en el ámbito del SUNP-4, en la avenida do Camiño Francés, y cuenta con 1.292 metros cuadrados para un proyecto de 18 viviendas protegidas en la rúa de Vicente Risco, sobre el parque de As Cancelas. La segunda, en el ámbito de Pontepedriña II, tiene 911 metros cuadrados y está prevista para 43 viviendas protegidas, con uso comercial en la planta baja, en la rúa de José Antonio Souto Paz.

El gobierno local estudia además introducir criterios que favorezcan la adjudicación de estos proyectos a entidades del tercer sector. Lestegás también recordó la bonificación de hasta el 95 % del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para edificios promovidos por cooperativas de vivienda en cesión de uso sin ánimo de lucro.