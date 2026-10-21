Santiago busca reforzar a promoción turística en doce mercados internacionais
Míriam Louzao e Flavia Ramil participan na convención de Turespaña en Zaragoza, nun contexto no que as estadías internacionais superan as do turismo doméstico
A concelleira de Turismo, Míriam Louzao, e a Xerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, están participando na VI Convención de Turespaña, que este ano ten lugar en Zaragoza do 20 ao 22 de outubro. O tema central é o “Turismo internacional como palanca de transformación”, un ámbito no que se está traballando especificamente dende Turismo de Santiago.
A convención de Turespaña é un evento profesional, pechado ao público xeral, que ten por principal obxectivo reunir as persoas representantes dos destinos e ao persoal de Turespaña que traballan nos diferentes mercado co obxectivo de adaptar as mensaxes e os modos de promoción en función de cada mercado.
Un dos principais obxectivos de Turismo de Santiago nestas convención é manter contactos directos coas persoas representantes das Oficinas de Turismo no exterior, especialmente con aquelas que traballan en mercados con rutas directas internacionais.
Neste sentido, cabe destacar que nestes días manteranse reunións coas persoas representantes das oficinas de Roma, Varsovia, Copenhague, París, Dublín, Munich, Milán, Viena, Londres, Chicago, Nova York e Tokio, sendo todas elas oficinas de mercados moi interesante para a cidade, e coa que na súa maior parte haberá rutas directas.
Ademais destas xuntanzas, o programa inclúe unha serie de charlas e ponencias que teñen por obxectivo amosar o estado da situación actual do mercado turístico e como a internacionalización dos destinos é unha palanca para conseguir unha transformación do modelo, aportando maior valor engadido.
Trátase dunha temática que vai na liña de traballo que se está desenvolvendo nos últimos anos de Turismo de Santiago, onde hai unha aposta clara pola apertura aos grandes mercados internacionais e que está tendo unha incidencia directa nos datos de turistas internacionais en Compostela. Así, dende xaneiro até agosto, a cidade sumou 505.601 estadías de turistas internacionais, fronte a 430.305 de turismo doméstico.